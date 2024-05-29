بازیابی اطلاعات و ریکاوری انواع هارد اکسترنال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای دیجیتال امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی، حجم اطلاعات نیز به طور مداوم در حال افزایش است. تمامی اطلاعاتی که ما به طور روزانه با آنها سروکار داریم نیازمند ذخیره سازی امن و قابل حمل خواهند بود که از نیازهای اساسی هر کاربر کامپیوتر و لپ تاپ به شمار می‌رود. اما اگر هر یک از این اطلاعات از بین برود، چه باید کرد؟ در ادامه به بررسی ریکاوری و بازگردانی اطلاعات از دست رفته به همراه معرفی نرم افزارهای بازیابی اطلاعات و مرکز معتبر در این حوزه خواهیم پرداخت.

انواع حافظه اکسترنال

هارد اکسترنال ( HDD): هارد اکسترنال گزینه‌ای ایده آل برای ذخیره سازی اطلاعات با یک هزینه مقرون به صرفه است. این نوع هارد از دیسک‌های مغناطیسی چرخان برای ذخیره سازی داده‌ها استفاده می‌کند و ظرفیت‌های مختلفی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۲۰ ترابایت را ارائه می‌دهد. هاردهای اکسترنال به دلیل قیمت مناسب و ظرفیت بالا، برای ذخیره سازی فایل‌های با حجم زیاد مانند فیلم‌ها، موسیقی، عکس و اسناد مناسب هستند. همچنین از این نوع هارد می توان برای پشتیبان گیری (بک آپ گیری) از اطلاعات مهم نیز استفاده کرد. در انتخاب هارد اکسترنال مناسب باید به عواملی مانند ظرفیت، سرعت، رابط اتصال، برند و گارانتی توجه کرد.

حافظه SSD: حافظه SSD نسل جدیدی از حافظه‌های جانبی است که با استفاده از تراشه‌های حافظه به جای دیسک‌های گردان، انقلابی در دنیای ذخیره سازی اطلاعات ایجاد کرده است. این نوع حافظه‌ها به دلیل سرعت و عملکرد بی نظیر خود، برای کاربرانی که به دنبال راه حلی ایده آل برای ذخیره سازی اطلاعات با بالاترین کیفیت هستند، گزینه‌ای عالی به شمار می‌روند.

چرا به حافظه‌ای مانند هارد اکسترنال نیاز داریم؟

افزایش فضای ذخیره سازی: با افزایش روز افزون حجم اطلاعات، حافظه داخلی کامپیوترها و لپ تاپ ها به سرعت پر می‌شود. هارد اکسترنال فضای ذخیره‌سازی اضافی را برای عکس‌ها، فیلم‌ها، موسیقی، اسناد، برنامه‌ها و هر نوع اطلاعات دیگری که به آنها نیاز دارید، ارائه می‌دهد.

پشتیبان‌گیری از اطلاعات: هارد اکسترنال راه حلی ایده آل برای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مهم شما است. در صورت بروز هرگونه مشکل برای کامپیوتر یا لپ تاپ، با داشتن یک نسخه پشتیبان از اطلاعاتتان، می‌توانید از پاک شدن آنها جلوگیری کنید.

اشتراک‌گذاری اطلاعات: به اشتراک گذاری اطلاعات با حجم بالا با دیگران از طریق هارد اکسترنال بسیار آسان‌تر از انتقال آنها از طریق ایمیل یا سایر روش‌های آنلاین است.

ارتقای عملکرد کامپیوتر: با انتقال فایل‌ها و برنامه‌های غیر ضروری به هارد اکسترنال، می‌توانید فضای حافظه داخلی کامپیوترتان را آزاد کنید و از عملکرد روان تر آن بهره مند شوید.

ضبط ویدئو: برخی از هاردهای اکسترنال برای ضبط مستقیم ویدئو از دوربین‌های مدار بسته و دیگر منابع طراحی شده اند.

جابجایی آسان اطلاعات: هارد اکسترنال به شما امکان می‌دهد تا اطلاعات خود را به راحتی و با خود به هر جایی که می‌خواهید ببرید. این ویژگی برای افرادی که به طور مداوم در حال سفر هستند یا با حجم زیادی از اطلاعات کار می‌کنند، بسیار مفید خواهد بود.

چرا به نرم‌افزارهای ریکاوری و بک آپ نیاز داریم؟

در دنیای دیجیتال امروز، حفظ اطلاعات ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. عکس‌ها و خاطرات شخصی، اسناد کاری، ایمیل‌ها و… همگی به صورت دیجیتال ذخیره می‌شوند. اما متاسفانه، هارد دیسک ها و دستگاه‌های ذخیره‌سازی بی‌نقص نیستند و ممکن است به دلایل مختلفی مانند خرابی هارد، ویروس، خطای انسانی و یا بلایای طبیعی، اطلاعات ما از بین بروند. در نتیجه بک آپ گیری و ریکاوری هارد می‌توانید از بروز اتفاقات تلخ از دست دادن اطلاعات جلوگیری کند.

بهترین نرم افزارهای ریکاوری و بکاپ کامپیوتر

انتخاب بهترین نرم افزار ریکاوری و بکاپ کامپیوتر به نیازها و بودجه شما بستگی دارد. در اینجا به چند نمونه از محبوب ترین گزینه‌ها در هر دسته اشاره خواهیم کرد:

Recuva یک نرم افزار ریکاوری رایگان و کارآمد برای بازیابی اطلاعات حذف شده است. رابط کاربری ساده و آسانی دارد و می‌تواند انواع مختلف فایل‌ها را از جمله اسناد، عکس‌ها، فیلم‌ها و موسیقی را بازیابی کند.

EaseUS Data Recovery Wizard: یک نرم افزار ریکاوری محبوب با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها برای بازیابی انواع مختلف اطلاعات است. از هارد دیسک ها، درایوهای فلش، کارت‌های حافظه و دوربین‌های دیجیتال پشتیبانی می‌کند. EaseUS Data Recovery Wizardهمچنین دارای یک نسخه رایگان است که می‌توانید قبل از خرید نسخه کامل آن را امتحان کنید.

Acronis True Image یک نرم افزار بک آپ و بازیابی محبوب است که از طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها از جمله بک آپ کامل سیستم، بک آپ دیسک، بک آپ پارتیشن، بک آپ فایل و پوشه، بک آپ دیسک دیفرانسیل، رمزگذاری اطلاعات و پشتیبان گیری در فضای ابری پشتیبانی می‌کند.

عوامل مهمی که باید در هنگام انتخاب نرم افزار ریکاوری و بک آپ در نظر بگیرید عبارتند از:

ویژگی‌ها: چه ویژگی‌هایی برای شما مهم است؟ به عنوان مثال، به دنبال نرم افزاری هستید که از بک آپ کامل سیستم پشتیبانی کند یا فقط می‌خواهید بتوانید فایل‌ها و پوشه‌های خاص را بازیابی کنید؟

قابلیت استفاده: رابط کاربری نرم افزار چقدر کاربر پسند است؟

سازگاری: این نرم افزار با چه سیستم عامل‌ها و دستگاه‌های ذخیره سازی سازگار است؟

قیمت: چقدر حاضرید برای یک نرم افزار ریکاوری هزینه کنید؟

پس از در نظر گرفتن این عوامل، می‌توانید تحقیقات خود را انجام دهید و بهترین نرم افزار را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

گارانتی متین؛ مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات و ریکاوری هارد اکسترنال

شرکت متین با ارائه محصولات و برندهای معتبری چون سیلیکون پاور و اپیسر در بازار، علاوه بر گارانتی کالاهای تحت گارانتی خود، ۳ سال ریکاوری رایگان برای هاردهای اکسترنال خود در نظر گرفته است. همچنین گارانتی متین به عنوان یک مرکز تخصصی در زمینه تعمیر هارد اکسترنال و بازیابی اطلاعات نیز شناخته شده است. این شرکت با تیمی متخصص و مجرب در زمینه بازیابی اطلاعات انواع مختلف حافظه‌ها از جمله هاردهای اکسترنال و فلش مموری، آنها را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای حل مشکلات ریکاوری اطلاعات تبدیل کرده است.

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