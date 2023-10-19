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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

نانوایی‌های غزه نیز به لیست اهداف جنگنده‌های صهیونیست اضافه شدند

نانوایی‌های غزه نیز به لیست اهداف جنگنده‌های صهیونیست اضافه شدند

دولت مستقر در غزه از شیوه خبیثانه ارتش رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن تعمدی صفوف فلسطینی‌ها مقابل نانوایی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بخش اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد: صهیونیست‌ها تعمدا مناطق نزدیک به نانوایی‌ها را با توجه به حضور ده‌ها فلسطینی در صف‌های مقابل آنها بمباران می‌کنند.

بر اساس این گزارش، اشغالگران صهیونیست تاکنون چندین نانوایی را در مناطق مختلف نوار غزه بمباران کرده‌اند که در پی این حملات وحشیانه ده‌ها فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

به نظر می‌رسد جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز خدمات مدنی و آتش نشانی، نانوایی‌ها در نوار غزه را نیز به لیست بانک اهداف خود اضافه کرده‌اند.

ساعتی قبل وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد: ۳ بیمارستان در نوار غزه کاملاً تعطیل شده و دیگر قادر به ارائه خدمات پزشکی نیستند.

این وزارتخانه تاکید کرد: ۲۵ بیمارستان دیگر نیز در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه خسارت دیده‌اند.

بیمارستان المعمدانی در نوار غزه که به تازگی توسط ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شده و صدها شهید و زخمی در میان فلسطینی‌های مستقر در این بیمارستان به ویژه کودکان برجای گذاشته، تنها یک نمونه از حملات این رژیم علیه مراکز غیرنظامی مخصوصاً مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به شمار می‌رود.

تنها طی ۲۴ ساعت گذشته حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بیش از ۶۵۰ شهید و زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 5916122

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