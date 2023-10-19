نتانیاهو: جنگ طولانی است و ما به کمک دوستان خود نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و همتای انگلیسی او که به اراضی اشغالی سفر کرده است، در نشست خبری مشترک در تل آویو شرکت کردند.

بنیامین نتانیاهو که رژیم تحت فرمانش در جنایت هولناک حمله به بیمارستان المعمدانی غزه به شدت تحت فشار افکار عمومی جهانی است، بار دیگر ضمن تکرار ادعاهای خود گفت: حماس چهره جدید نازیسم و مانند گروه داعش است. نبرد تل آویو، نبرد دموکراسی و تلاش برای ساختن آینده است.

وی ادامه داد: ما خواهان نابودی حماس هستیم و باید در این جنگ پیروز شویم و گروگان‌های خود را آزاد خواهیم کرد. جهان هشت سال پیش در کنار انگلیس ایستاد و اکنون ما به حمایت لندن و جهان نیاز داریم. از جمله اهداف حماس از آغاز جنگ علیه ما در هفت اکتبر، نابودی توافقات صلح تل آویو و کشورهای عربی منطقه بود.

نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی تصریح کرد: برای نخستین بار است که مردم ما برای مقابله با چالش‌های ایجاد شده این گونه متحد می‌شوند. جنگ طولانی خواهد بود و ما به کمک همه دوستان خود از جمله انگلیس نیاز داریم. ما به نیابت از نیروهای متمدن در حال جنگ با گروه‌های ارتجاعی مثل حماس و حزب الله هستیم.

ریشی سوناک هم در این نشست خبری گفت: ما شاهد تصاویر هولناکی از حمله حماس بودیم و بر حق تل آویو در دفاع از خود و پیگرد نیروهای حماس تأکید می‌کنیم. حماس زندگی غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده است. ما به همکاری با تل آویو به ویژه برای آزاد کردن گروگان‌های انگلیسی از دست حماس ادامه می‌دهیم. ما خواهان پیروزی شما در این جنگ هستیم.

وی افزود: از تصمیم تل آویو برای گشودن گذرگاه به منظور ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه استقبال می‌کنیم.

سوناک بدون اشاره به جنایت‌های فجیع رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و به شهادت رساندن بیش از ۳۷۰۰ فلسطینی به نتانیاهو گفت: می دانم که تدابیر لازم را برای حفظ جان غیرنظامیان به کار خواهید گرفت! افتخار می‌کنم که در سخت‌ترین شرایط در کنار شما هستیم.