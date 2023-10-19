افزایش تعداد شهدای غزه به بیش از ۳۷۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه بیش از ۳۷۸۵ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۱۳ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.

القدره گفت: حملات اسرائیل به شهادت ۴۴ نفر و زخمی‌شدن ۷۰ نفر دیگر از اعضای کادر پزشکی انجامیده است. همچنین بر اثر این حملات ۴ بیمارستان و ۱۴ مرکز کمک‌های اولیه از مدار خدمت‌رسانی به مردم خارج شدند.

وی در ادامه افزود: همه بیمارستان‌های غزه ذخیره دارو ندارند و نگران هستیم که به زودی این ذخیره دارویی پایان پیدا کند. از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که در روند ورود لوازم پزشکی و دیگر موارد مورد نیاز به نوار غزه تسریع کنند. ما خواستار حمایت از غیرنظامیان، تأسیسات پزشکی و کادر درمان نوار غزه هستیم.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی برای سیزدهمین روز پیاپی بمباران مناطق مسکونی در غزه را ادامه می‌دهد. بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت فلسطین بیشتر شهدا و زخمی‌ها را کودکان و زنان بی‌گناه فلسطینی تشکیل می‌دهند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنایت هولناک قتل عام فلسطینیان در بیمارستان المعمدانی شدت حملات خود به غزه را افزایش داده و تنها طی ۲۴ ساعت گذشته صدها فلسطینی را به شهادت رسانده است.