حماس: حال مقاومت خوب است/ هرگز شکست نخواهیم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی برای تقویت روحیه از دست رفته ارتش متزلزل خود و ترمیم جایگاه از دست‌رفته رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی و نسل‌کشی فلسطینیان در غزه اقدام می‌کند.

علاوه بر این حماس تاکید کرد: شکست اشغالگران در ساعات آغازین نبرد طوفان الاقصی همواره در یاد آنان خواهد ماند و جنایاتی که مرتکب می‌شوند دلیلی بر سردرگمی و بیچارگی آنان است.

جنبش حماس در ادامه تصریح کرد: حال مقاومت خوب است، ملت ما سرزمینشان را ترک نخواهند کرد و به هر بهایی که باشد هیچ‌گاه در برابر تکبر اشغالگران سرِ شکست فرود نخواهند آورد.

حماس با اشاره به تحولات کرانه باختری نیز بیان کرد: موج بازداشت و سرکوب در کرانه باختری ملت ما را از حمایت از مقاومت و دفاع از سرزمین و مقدساتمان باز نمی‌دارد.

در ادامه بیانیه این جنبش آمده است: بازداشت ده‌ها نفر از مردم فلسطین و فرماندهان حماس در کرانه باختری مانع از حمایت ملت پیشگام ما از مقاومت و همبستگی با آن نمی‌شود. کرانه باختری همچنان سلاح مقاومت را به دست خواهد گرفت و با قدرت‌بخشی به آن و به وسیله جوانان خود، به مبارزه مقاومت با اشغالگران کمک خواهد کرد.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی برای سیزدهمین روز پیاپی بمباران مناطق مسکونی در غزه را ادامه می‌دهد. در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان در غزه، نزدیک به ۳۵۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۱۲ هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند که بنا بر آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت فلسطین بیشتر شهدا و زخمی‌ها را کودکان و زنان بی‌گناه فلسطینی تشکیل می‌دهند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنایت هولناک قتل عام فلسطینیان در بیمارستان المعمدانی شدت حملات خود به غزه را افزایش داده و تنها طی ۲۴ ساعت گذشته صدها فلسطینی را به شهادت رسانده است.