حمله موشکی به عسقلان/ شهادت فرمانده نیروهای امنیت داخلی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس از حمله موشکی و راکتی به شهرک صهیونیست نشین عسقلان در مجاورت نوار غزه خبر داد.

در خبری دیگر، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را نزدیک منطقه «بوابه السریج» را در شرق خانیونس هدف حمله خمپاره‌ای قرار داد.

سازمان اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه هم اعلام کرد «جهاد محیسن» فرمانده نیروهای امنیت داخلی در نوار غزه و خانواده او در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله شیخ «الرضوان» در نوار غزه به شهادت رسیدند.

جنگنده‌های رژیم اشغالگر همچنین خانه‌های مسکونی فلسطینیان را در دو محله «الشجاعیه» و «الزیتون» در شرق غزه هدف قرار دادند.