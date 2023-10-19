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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

حمله موشکی به عسقلان/ شهادت فرمانده نیروهای امنیت داخلی غزه

حمله موشکی به عسقلان/ شهادت فرمانده نیروهای امنیت داخلی غزه

در حالی که شهرک صهیونیست‌نشین عسقلان هدف موج جدید حملات موشکی گردان های قسام قرار گرفت، منابع فلسطینی از شهادت فرمانده نیروهای امنیت داخلی در غزه بر اثر حملات هوایی رژیم اشغالگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس از حمله موشکی و راکتی به شهرک صهیونیست نشین عسقلان در مجاورت نوار غزه خبر داد.

در خبری دیگر، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را نزدیک منطقه «بوابه السریج» را در شرق خانیونس هدف حمله خمپاره‌ای قرار داد.

سازمان اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه هم اعلام کرد «جهاد محیسن» فرمانده نیروهای امنیت داخلی در نوار غزه و خانواده او در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله شیخ «الرضوان» در نوار غزه به شهادت رسیدند.

جنگنده‌های رژیم اشغالگر همچنین خانه‌های مسکونی فلسطینیان را در دو محله «الشجاعیه» و «الزیتون» در شرق غزه هدف قرار دادند.

کد مطلب 5916223

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