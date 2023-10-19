فراخوان سراسری «فلسطین ما» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عمارفیلم، بخش «فیلم ما» جشنواره مردمی فیلم عمار برای انعکاس همراهی ملت ایران در حمایت از مردم مقتدر و مظلوم غزه و همچنین محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، فراخوان سراسری «فلسطین ما» را در ۹ محور منتشر کرد.

همه مردم به ویژه دانش‌آموزان می‌توانند با دوربین فیلم‌برداری یا گوشی همراه در محورهای زیر تولید محتوا کرده و از راه‌های ارتباطی به دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار ارسال نمایند.

محورها:

روایت کُنش‌های امت اسلامی در حمایت از مردم فلسطین (ثبت لحظات و اقداماتی مانند: نصب پرچم فلسطین در معابر، به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی، تصاویر اجتماعات مردمی در حمایت از مردم فلسطین و...)

قصه گویی برای کودکان فلسطین

قصه گویی تاریخ و ماجرای فلسطین برای کودکان ایرانی

شعرخوانی و دکلمه خوانی درباره حماسه مقاومت مردم فلسطین

تجسم جهان بدون اسرائیل

رجزخوانی در برابر اشغالگران (تهدید رژیم اشغال‌گر قدس)

پیام دانش‌آموزان ایرانی به مردم غزه

شرح قاب (انتخاب عکس یا قطعه فیلم بصورت دلخواه از عملیات طوفان الاقصی یا جنایات رژیم صهیونیستی و ارسال احساسات در مورد آن بصورت صوت یا فیلم)

گزارش خبری روز آزادی قدس (ااعلام خبر آزادی سرزمین‌های اشغالی و نابودی رژیم صهیونیستی در قالب گزارش خبری)

در این فراخوان آثار در همه محورها با قالب فیلم کوتاه موبایلی (یا صوت ضبط شده در محور «شرح قاب») مورد پذیرش قرار می‌گیرد و همچنین محدودیتی در تعداد آثار ارسالی توسط یک فرد وجود ندارد.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتیAmmarFilm.ir و یا از طریق شناسه @filmema۱۳ در شبکه‌های اجتماعی (پیام‌رسان‌های شاد، روبیکا، ایتا و بله) آثار خود را ارسال کنند.