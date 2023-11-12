رونمایی از پوستر جشنواره عمار در منزل یک شهید/ تلاش برای روشنگری

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار بعد از ظهر امروز ۲۱ آبان ماه در منزل شهید مصطفی احمدی روشن برگزار شد.

در ابتدای مراسم محمد صادق شهبازی قائم مقام شورای سیاستگذاری جشنواره با اشاره به نقش این خانه و پدر و مادر شهید بزرگوار احمدی روشن در پیشبرد خیلی از موارد انقلاب گفت: شهید احمدی روشن نماد ایستادگی و مقاومت است و زمانی که بقیه حاضر به ایستادگی نبودند این شهید نشان داد یک نفر می‌تواند بر حق پافشاری و بقیه را به ایستادگی دعوت کند.

وی افزود: چهاردهمین جشنواره عمار را با حضور در خانواده این شهید بزرگوار آغاز می‌کنیم. در این دوره علاقه مند هستیم جشنواره ما رنگ و بوی فلسطین و مقاومت بگیرد.

در ادامه پدر شهید احمدی روشن ضمن اشاره به اینکه با شهادت مصطفی احمدی روشن این سنگر خالی از مجاهدت نمی‌ماند، گفت: پیگیری‌های دانشجویان نشان از شعار همراه با شعور و پایمردی در راه شهید است و میلیون‌ها نفر هستند تا با حضورشان جای خالی مصطفی را پرکنند.

وی با شاره به آیه وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی ٱلَّذِینَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ أَئِمَّةٗ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَٰرِثِینَ عنوان کرد: ملتی دین‌دارتر، مقاوم‌تر و ولایت‌مدارتر از این ملت پیدا نمی‌شود. با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب مردم پشت سر رهبری و نظام ایستاده اند. این مردم و ملت الگویی برای دنیا شده اند.

وی با اشاره به تحولات اخیر و تحرکات رژیم صهیونیستی یادآور شد: مسیر انقلاب اسلامی به حرکت خود ادامه می‌دهد و ممکن است توقف‌هایی داشته باشد اما ایستایی ندارد که این توقف جهت کسب آمادگی برای حرکت است. فعالیت دانشجویان در جشنواره عمار در جهت تسهیل ظهور امام زمان (عج) و به نوعی جهاد تبیین است.

حمید صالحی دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره فیلم عمار نیز ضمن تشکر از خانواده شهید احمدی روشن با اشاره به خاطره دعوت از پدر شهید برای حضور در ادوار گذشته جشنواره گفت: همانطور که پدر شهید عنوان کردند جشنواره عمار در راستای جهاد تبیین جلو می‌رود و امروز به مناسبت چهاردهمین جشنواره عمار اینجا جمع شده ایم و می‌خواهیم از پوستر جشنواره به دست پدر و مادر شهید احمدی روشن رونمایی کنیم.

وی افزود: علاقه مندیم در این دوره با کمک فیلمسازان و اکران کنندگان در راستای روشنگری عمل کنیم. همچنین همزمان با رونمایی از پوستر جشنواره، خبر تمدید مهلت دریافت آثار تا ۱۰ آذر ماه را هم اعلام می‌کنیم.

صالحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است، گفت: در این دوره بخش جدید «آرمان روح الله» با محوریت اعتراضات سال گذشته و «نظم نوین جهانی» را داریم. همچنین فراخوان «فیلم ما» با محوریت فلسطین و با عنوان «فلسطین ما» معرفی شده است که این پویش نیز تا ۱۰ آذر ماه برقرار است.

وی افزود: در این دوره بخش مجازی جشنواره نیز با محوریت صفحات مجازی، کلیپ، آیتم و پادکست نیز در فراخوان جشنواره اعلان شده است و آماده دریافت آثار تا ۱۰ آذر ماه است.

دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به اینکه زمان‌بندی جشنواره مشابه سالیان قبل است، عنوان کرد: جشنواره چهاردهم در ایام حماسه ۹ دی ماه برگزار می‌شود و جزئیات آن از جمله معرفی دبیر جشنواره در نشست خبری صورت می‌گیرد.

در پایان و پس از رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره فیلم عمار، مادر شهید احمدی روشن برای حضور فیلم‌هایی با محوریت پیروزی فلسطین در جشنواره سال بعد دعا کرد.