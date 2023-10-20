اهالی هنر با زبان هنر اعتراض خود را به سکوت حقوق بشر اعلام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاعران و هنرمندان جبهه مقاومت اسلامی در پی جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل بیانیه‌ای صادر کردند.

مشروح متن این بیانیه به این ترتیب است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَکُمۡ (آیه ۷ سوره محمد)

امام خامنه ای: «مسئله فلسطین یک مسئله صرفاً اسلامی نیست، یک مسئله انسانی است.» بار دیگر دستان ناپاک شمر پلید زمان آغشته به خون‌های کودکان و زنان و بیماران و مردم بی دفاع غزه شد و تصاویر مخوف دیگری از جنایات وحشیانه رژیم منحوس و رو به زوال صهیونیستی را با بمباران بیمارستان المعمدانی در مرکز نوار غزه و شهادت صدها تن از مردم غیر نظامی، در صفحه تاریخ ثبت کرد که بی شک لکه ننگی بر چهره کثیف این رژیم خون آشام و حامیانش خواهد بود.

این اقدام وحشیانه اسرائیل جنایتکار، از غیض حماسه تاریخی و با شکوه حماس و جهاد اسلامی و عملیات افتخار آمیز طوفان الأقصی بود که آن طوفان عظیم، ضربات مهلک و غیر قابل ترمیم بر هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر قدس وارد کرد و ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین با خلق این حماسه، فصل جدیدی در مسیر مقاومت آزادی بخش قدس گشودند.

همانطور که در آیات بسیاری از قرآن کریم هم به کسانی که در راه مقاومت و ایستادگی قدم برداشته‌اند، بشارت داده شده است که اهل حق پیروز نهایی هستند و شکست نخواهند خورد، فلذا این مقاومت و ایستادگی قابل تقدیر رزمندگان و مجاهدان فلسطینی، نوید فردایی روشن و پیروزی حتمی و قریب الوقوع را می‌دهد.

آری به فرموده امام حی و حاضر محور مقاومت اسلامی، حضرت امام خامنه ای حفظه الله، رژیم غاصب رفتنی است و امروز نهضت فلسطین از همیشه این هفتاد هشتاد سال سرحال تر و بانشاط‌تر است و ان شاءالله این سرطان به فضل الهی به دست مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه ریشه کن خواهد شد.

هم اکنون ما شاعران و هنرمندان جبهه مقاومت اسلامی در لبیک به فرمایشات امام المسلمین و رهبر همه آزادی خواهان عالم، امام خامنه ای، ضمن محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل، ابراز انزجار خود را نسبت به اعمال بی شرمانه و ضد انسانی صهیونیست‌ها اعلام نموده خواهان توقف نسل کشی هستیم و از همه اهالی هنر و ادبیات در اقصی نقاط دنیا تقاضامندیم با طوفان واژه‌های ناب، حماسه دیگری در عرصه هنر متعهد خلق نمایند و با زبان شعر و هنر، اعتراض خود را نسبت به سکوت شرم آور مدعیان دروغین حقوق بشر و سیاستمداران غربی اعلام نموده و هنرمندی خود را با ایستادن در کنار مردم عزیز فلسطین و حمایت کامل از انتفاضه این ملت مقتدر به رخ جهانیان بکشانند.

به امید آزادی کامل فلسطین و اقامه نماز در قدس شریف الیس الصبح بقریب…