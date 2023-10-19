به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در پی حمله موشکی مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی، آژیرهای هشدار در «تل‌آویو»، «گوش دان» و «نتیفوت» به صدا درآمد. همچنین آژیر هشدار در بخش‌های گسترده‌ای از مناطق اشغالی اطراف نوار غزه و نقب غربی نیز به صدا درآمده است.

بر این اساس گردان‌های قسام اعلام کردند که در پاسخ به قتل عام فلسطینیان توسط اشغالگران صهیونیست، تل‌آویو را موشک‌باران کرده‌اند.

علاوه بر این شهرک صهیونیستی نتیفوت نیز در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی از سوی گردان‌های قسام مورد حمله موشکی قرار گرفت.

کمی پیشتر نیز گردان‌های قسام از حمله موشکی و راکتی به شهرک صهیونیست‌نشین عسقلان در مجاورت نوار غزه خبر دادند.

همچنین گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کردند که مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در نزدیکی منطقه «بوابه السریج» در شرق خانیونس هدف حمله خمپاره‌ای قرار داده‌اند.