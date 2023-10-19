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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

وزیر خارجه عراق:

در حال حاضر توقف حمله به غزه و امدادرسانی به آن در اولویت است

در حال حاضر توقف حمله به غزه و امدادرسانی به آن در اولویت است

وزیر خارجه عراق اعلام کرد که حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین نیازمند حمایت‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فواد حسین وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با الجزیره تاکید کرد که موضع عراق درباره حمله به غزه روشن است.

وزیر خارجه عراق گفت: ما خواهان رسیدن کمک‌ها به اهالی نوار غزه هستیم. همچنین ما خواستار ایستادن در برابر نقشه کوچاندن اهالی نوار غزه به صحرای سینا هستیم.

وی در ادامه افزود: ما با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی، درباره اوضاع غزه در ارتباط هستیم. در حال حاضر اولویت با توقف تجاوز به نوار غزه و رساندن کمک‌ها به ساکنان نوار غزه است.

حسین ادامه داد: ما علاوه بر حمایت‌نمودن از ملت فلسطین به اعمال فشار کشورهای غربی به اسرائیل نیاز داریم. کشورهای عربی سازوکارهای مختلفی برای پایان‌دادن به حملات به غزه در اختیار دارند. حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین نیازمند حمایت‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی است.

وی افزود: باید برنامه‌های روشن و ابزارهایی ملموس برای ایجاد همبستگی واقعی و مداوم با فلسطینیان طراحی و تهیه شوند.

فواد حسین گفت: ما برای توقف جنگ با واشنگتن در ارتباط هستیم. باید از تمامی روابط کشورهای عربی با آمریکا برای این امر بهره برد.

وزیر خارجه عراق ادامه داد: اگر میدان جنگ به مناطق دیگر گسترش پیدا کند باید برای عراق و تمامی منطقه نگران شد.

کد مطلب 5916302

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