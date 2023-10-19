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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

باکو: از مبارزات مردم فلسطین حمایت می‌کنیم/به اتحاداسلامی متعهدیم

باکو: از مبارزات مردم فلسطین حمایت می‌کنیم/به اتحاداسلامی متعهدیم

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با تاکید بر تعهد باکو به اتحاد اسلامی، از مبارزات مردم فلسطین برای تشکیل کشوری مستقل به پایتختی قدس شرقی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جیحون بایرام‌ اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نشست اضطراری کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در سخنانی اعلام کرد: باکو متعهد به اتحاد اسلامی است و از مبارزات مردم فلسطین برای تشکیل کشور حمایت می‌کند.

بایرام‌ اف در ادامه افزود: رویدادهایی که باعث وخامت جدی وضعیت امنیتی در منطقه درگیری میان (رژیم) اسرائیل و فلسطین شده، نگران‌ کننده است. (جمهوری) آذربایجان خواستار توقف عملیات نظامی و تنش در منطقه است.

وی در ادامه تاکید کرد: امنیت جانی غیرنظامیان نباید در معرض تهدید باشد، همچنین حفاظت از تاسیسات زیرساخت‌ های غیرنظامی و اماکن مقدس حائز اهمیت است.

بایرام‌ اف با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان به اتحاد اسلامی پایبند است، تأکید کرد که از مبارزات مردم فلسطین برای تشکیل کشوری مستقل حمایت می‌ کند.

وزیر خارجه (جمهوری) آذربایجان با بیان اینکه این مسئله باید در چارچوب حقوق بین‌ المللی حل شود، گفت: باکو خواستار راه‌ حل دو دولتی است که در آن قدس شرقی پایتخت فلسطین باشد.

این مقام باکو خاطر نشان کرد که جمهوری آذربایجان ۱.۶ میلیون دلار به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی «آنروا» (UNRWA) کمک کرده است.

کد مطلب 5916259

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      12 4
      پاسخ
      استان باکواسرائیل دوم درمنطقه است.
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      18 6
      پاسخ
      مرحبا بر علی اف پول نفت فروخته شده به اسرائیل درخدمت مردم غزه

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