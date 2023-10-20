به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی اعلا م کردند که هشتاد درصد از اسرائیلیها بر این باورند که نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مسئول آنچه است که در شهرکهای صهیونیست نشین در اطراف غزه رخ داد.
رسانههای صهیونیست از سرخوردگی ساکنان عسقلان خبر دادند.
بخش اعظم ساکنان عسقلان بر این باورند که بدون حمایت رها شده اند و مقامات رژیم صهیونیستی کمکی به آنها نمیکنند.
این درحالی است که منابع خبری از حملات موشکی به سمت شهرکهای صهیونیست نشین در اطراف غزه خبر دادند.
این در حالی است که مقاومت فلسطین در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بارها عسقلان و دیگر مناطق صهیونیست نشین در فلسطین اشغالی را موشکباران کرده است.
عصر گذشته، آژیرهای هشدار در «تلآویو»، «گوش دان» و «نتیفوت» به صدا درآمد. همچنین آژیر هشدار در بخشهای گستردهای از مناطق اشغالی اطراف نوار غزه و نقب غربی نیز به صدا درآمد.
بر این اساس گردانهای قسام اعلام کردند که در پاسخ به قتل عام فلسطینیان توسط اشغالگران صهیونیست، تلآویو را موشکباران کردهاند.
علاوه بر این شهرک صهیونیستی نتیفوت نیز در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی از سوی گردانهای قسام مورد حمله موشکی قرار گرفت.
کمی پیشتر نیز گردانهای قسام از حمله موشکی و راکتی به شهرک صهیونیستنشین عسقلان در مجاورت نوار غزه خبر دادند.
همچنین روز گذشته گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کردند که مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در نزدیکی منطقه «بوابه السریج» در شرق خانیونس هدف حمله خمپارهای قرار دادهاند.
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