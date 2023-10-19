به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، مسابقات جودو قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان و جوانان پسران در حالی قرار بود از ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه سال ۱۴۰۲ به میزبانی کشور لبنان و در شهر بیروت برگزار شود که امروز پنج شنبه ۲۷ مهرماه اتحادیه جودو آسیا با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان از لغو میزبانی لبنان خبر داد.

با توجه با اتفاقات اخیر، طی جلسه‌ای که در هیأت اجرایی اتحادیه جودو آسیا برگزار شده، در این جلسه تصمیم گرفته شده که میزبانی این مسابقات در همان تاریخ به کشور ازبکستان واگذار شود.

لازم به ذکر است که طی گفت و گوی تلفنی که آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو کشورمان با عبید الانزی رئیس اتحادیه جودو آسیا داشت، پیشنهاد میزبانی این رقابت‌ها در جزیره کیش نیز مطرح شده بود.