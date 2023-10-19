پیشکسوتان خوشنویسی بوشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر پنجشنبه شب در این آئین گفت: بر این باور هستیم که در جامعه‌ی انسانی هیچ دستاوردی بدون علت و دلیل نیست و هر فعالیت هدف تعیین‌کننده‌ای را دنبال می‌کند تا به آن برسد.

عبدالرحیم افروغ بیان کرد: هنر به عنوان مولفه‌ی اثرگذار در انسجام، وحدت و هویت هر ملل شناخته می‌شود.

وی اظهار کرد: در حوزه هنر لایه‌های پنهانی وجود دارد که توسط اساتید و علمای آن شکل می‌گیرد و به توسعه ختم می‌شود.

وی افزود: انجام رسالت فرهنگ و هنر در راستای تمدن جامعه بشری جهت رشد و پیشرفت از وظایف اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

افروغ ادامه داد: فعالیت‌های فرهنگی و هنری باید به گونه‌ای باشد که از تکراری بودن به بستری هدفمند تبدیل شود تا زمینه ترغیب جامعه مخاطب را بر آن موضوع مهیا کند.

وی عنوان کرد: در نمایشگاه ساحت سطر شاهد حضور پررنگ اساتید برجسته‌ی خوشنویسی و آثار فاخر و ارزشمند آنها بودیم که پیام ظرفیت بالای استان در این هنر را به همراه داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن تقدیر از تلاش و زحمات سیروس استوار رئیس پیشین انجمن خوشنویسی استان، خاطرنشان کرد: هنرمندان با تعامل، همکاری و هم‌افزایی با رئیس جدید فعالیت‌های خود را در راستای توسعه هنر خوشنویسی انجام دهند تا شاهد افتخارات آنها در عرصه ملی و بین‌المللی باشیم.

در این آئین از سیروس استوار، محمود مسیحا و سعید مهیمنی به عنوان پیشکسوتان خوشنویسی استان تقدیر به عمل آمد. لازم به توضیح است نمایشگاه ساحت سطر از ۲۲ لغایت ۲۷ مهرماه در گالری مجتمع فرهنگی هنری نهم دی برپا بود که ۵۰ اثر فاخر از اعضای انجمن خوشنویسی با موضوع آزاد در معرض دید عموم قرار گرفت.