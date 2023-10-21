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کد مطلب 5917518
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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

نخست وزیر کانادا با بی آبرویی از مسجد خارج شد

نخست وزیر کانادا با بی آبرویی از مسجد خارج شد

ترودو، نخست وزیر کانادا بخاطر حمایت از وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در یک مسجد با اعتراض نمازگزاران از مسجد خارج شد.

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