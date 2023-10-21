دریافت 8 MB کد مطلب 5917518 https://mehrnews.com/x33jCH ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳ کد مطلب 5917518 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳ نخست وزیر کانادا با بی آبرویی از مسجد خارج شد ترودو، نخست وزیر کانادا بخاطر حمایت از وحشیگریهای رژیم صهیونیستی در یک مسجد با اعتراض نمازگزاران از مسجد خارج شد. کپی شد مطالب مرتبط جنایت غزه سند افول اسراییل است ترودو با فریادهای «شرم بر تو» از مسجدی در تورنتو بیرون رانده شد+ فیلم برای چندسانتریفیوژ قطعنامه دادند اما برای بیمارستان واکنشی ندارند بیش از نیمی از مردم آمریکا مخالف کمک تسلیحاتی واشنگتن به رژیم صهیونیستی هستند ادامه تظاهرات ضدصهیونیستی از شیکاگو تا سیدنی/ فریاد محکومیت جنایات جنگی علیه غزه+ فیلم و تصاویر پسری که آوارهای خانه را به تنهایی کنار میزند برچسبها کانادا دولت کانادا رژیم صهیونیستی فلسطین طوفان مسجد
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