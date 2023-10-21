جنایت غزه سند افول اسراییل است

قاسم امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمام آزادی‌خواهان دنیا در کشورهایی که پایبند به اصول و قواعد انسانی هستند، جنایت رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم می‌کنند چرا که عمده کشتار غزه مربوط به کودکان و زنان غیرنظامی است که در اوج مظلومیت به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: از نظر حقوقی و قوانین بین‌المللی جنایت آن هم در بیمارستان و مراکز غیرنظامی محکوم به شکست و نشان استیصال قدرت‌های اهریمنی است و نتیجه آن جز سرنگونی رژیم غصب اسرائیل چیز دیگری نخواهد بود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل با بیان اینکه بسیاری از کشورها در منطقه خاورمیانه سعی داشتند تا عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیسم را به عنوان یک اقدام بی‌نظیر توصیف کنند، گفت: امروز این عادی‌سازی به شکست منجر شده و نتیجه‌ای جز بی‌آبرویی سردمداران کفر و الحاد چیزی به همراه ندارد.

امیدی آمریکا را حامی بزرگ رژیم صهیونیستی در حمله به سرزمین‌های فلسطین و عنصر نامطلوب حمایت از جنایتکاران توصیف کرد و افزود: ما یقین داریم بر اساس صراحت آیات قرآنی عاقبت ظالمان و مستکبران جز نابودی، شکست و هلاکت چیز دیگری نیست و جبهه مقاومت پیروز اصلی این میدان خواهد بود.

وی ضرورت همگرایی امت اسلامی را در مقابله با جرثومه فساد اسرائیل خبیث یادآور شد و خاطرنشان کرد: امروز مردم فلسطین و جریان مقاومت به پرچمداری عزت و غیرت شهرت یافته و روز به روز عظمت و بالندگی آنها اعتلا می‌یابد.

امیدی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: فلسطین زمین پاک و قسم‌خورده در آیات قرآن کریم است و قطعاً بر اساس سنت الهی کفار، فاسدان و مستکبران در این سرزمین طعم شکست و نابودی را خواهند چشید.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل بیان کرد: همه باید حمایت همه‌جانبه را از فلسطین و جریان مقاومت و انتفاضه اعلام کنند تا رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای آنها حقیقت این نسل‌کشی را فهمیده و دست از جنایت بردارند و در نهایت پیروزی حقیقی نیز با گروه‌های مقاومت و جریان حامی ملت مظلوم فلسطین خواهد بود.