به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی امروز شنبه در نخستین جلسه شورای استانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان ذیل شورای عالی گردشگری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه فرهنگی تاریخی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان همسو با برنامه راهبردی دولت سیزدهم مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه توانمندی‌های بالقوه گیلان در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کم نظیر است، افزود: با برنامه‌ریزی حساب شده جهت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توان روند توسعه و اشتغال زایی را در گیلان رقم زد.

استاندار گیلان با اشاره به اهداف و مزایای شکل‌گیری شورای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این استان، بیان کرد: با تشکیل این شورا ذیل شورای عالی مربوطه بسیاری از اختیارات این حوزه تمرکز زدایی و به گیلان واگذار می‌شود.

عباسی با تاکید بر توسعه مراکز و تأسیسات گردشگری در گیلان، اضافه کرد: تقویت زیرساخت‌های گردشگری جلوی ویلاسازی ها و دست درازی به عرصه‌های طبیعی را می‌گیرد.

«ولی جهانی» دبیر شورای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان نیز در این جلسه گزارشی از روند شکل گیری این شورا در گیلان ارائه کرد و گفت: در پی این تصمیم، از این پس بسیاری از تصمیم گیری ها در رابطه با رونق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در همین استان و با اختیارات ویژه استاندار نهایی می‌شود.