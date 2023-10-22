  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۱

در مصاحبه با «اِن بی سی»؛

آستین: تونل‌های حماس، حمله زمینی به‌غزه را بسیار دشوار می‌کند

آستین: تونل‌های حماس، حمله زمینی به‌غزه را بسیار دشوار می‌کند

وزیر دفاع آمریکا امروز در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد: تونل‌های حماس، حمله زمینی به‌غزه را بسیار دشوار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «اِن بی سی» در سخنانی گفت: ما نگران تشدید احتمالی تنش‌ها علیه نیروهای خود در خاورمیانه (غرب آسیا) هستیم.

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما درباره اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت از نیروهای خود در خاورمیانه (غرب آسیا) تردید نخواهیم کرد. ما احتمال تشدید حملات به نیروها و شهروندان خود در سراسر منطقه را می‌دهیم. حق دفاع از خود را محفوظ می‌دانیم و در انجام اقدامات مناسب برای حفاظت از نیروهای خود تردید نخواهیم کرد.

وی در ادامه حمایت‌های واشنگتن از اشغالگران قدس اضافه کرد: ما در حال حاضر روی ارائه آنچه اسرائیل برای دفاع از خود نیاز دارد تمرکز می‌کنیم! به هر کشور یا گروهی که می‌خواهد درگیری را گسترش دهد یا از آن منتفع شود، توصیه می‌کنیم این کار را نکند. در صورت گسترش درگیری، از اقدام نظامی دریغ نخواهیم کرد.

«لوید آستین» اضافه کرد: حمله زمینی به غزه ممکن است به دلیل تونل‌های ساخته شده توسط حماس بسیار دشوار باشد.

کد مطلب 5918900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها