به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «اِن بی سی» در سخنانی گفت: ما نگران تشدید احتمالی تنش‌ها علیه نیروهای خود در خاورمیانه (غرب آسیا) هستیم.

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما درباره اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت از نیروهای خود در خاورمیانه (غرب آسیا) تردید نخواهیم کرد. ما احتمال تشدید حملات به نیروها و شهروندان خود در سراسر منطقه را می‌دهیم. حق دفاع از خود را محفوظ می‌دانیم و در انجام اقدامات مناسب برای حفاظت از نیروهای خود تردید نخواهیم کرد.

وی در ادامه حمایت‌های واشنگتن از اشغالگران قدس اضافه کرد: ما در حال حاضر روی ارائه آنچه اسرائیل برای دفاع از خود نیاز دارد تمرکز می‌کنیم! به هر کشور یا گروهی که می‌خواهد درگیری را گسترش دهد یا از آن منتفع شود، توصیه می‌کنیم این کار را نکند. در صورت گسترش درگیری، از اقدام نظامی دریغ نخواهیم کرد.

«لوید آستین» اضافه کرد: حمله زمینی به غزه ممکن است به دلیل تونل‌های ساخته شده توسط حماس بسیار دشوار باشد.