هشدار «بن حبتور» به تل آویو درباره تداوم حملات به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالعزیز بن حبتور نخست وزیر پیشبرد امور در صنعا اعلام کرد: صنعا با تمام امکانات خود در پاسخ به کشتار در غزه کمک کرده و خواهد کرد.

وی افزود: اگر حملات به غزه ادامه پیدا کند، کشتی های رژیم صهیونیستی در دریای سرخ هدف قرار خواهد گرفت.

بن حبتور تاکید کرد: آمریکاییها موشکها و پهپادهایی که در راه اراضی اشغالی بودند را رهگیری و برخی از آنها را ساقط کردند اما برخی دیگر توانستند به اهداف خود برسند.

این در حالی است که دو روز پیش منابع آمریکایی از پرتاب چندین فروند موشک از یمن به سوی یک ناو جنگی ارتش آمریکا خبر داده بودند.

برخی منابع آگاه اعلام کردند که این موشک‌ها نه با هدف حمله به ناو آمریکایی بلکه برای هدف قرار دادن اراضی اشغالی پرتاب شده بودند.

برخی منابع حتی از پرتاب چندین پهپاد انتحاری به سوی اراضی اشغالی از اراضی یمن خبر داده بودند که از سوی ناو آمریکایی منهدم شده بودند.

در روزهای اخیر با تداوم جنایات جنگی صهیونیست‌ها علیه نوار غزه، گروه های مقاومت در سراسر منطقه به ویژه لبنان، سوریه، عراق و یمن به صهیونیست‌ها درباره پیامدهای ادامه این اقدامات وحشیانه هشدار داده بودند.