به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره اعلام کرد که «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «اِم اِس اِن بی سی» ادعا کرد: ما سخت تلاش می‌کنیم تا درباره موضوع عبور ایمن از غزه به توافق برسیم.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص ادامه داد: کمک‌های امنیتی آمریکا به صورت روزانه به اسرائیل ادامه می‌یابد. ما به تقویت حضور دریایی خود در منطقه ادامه می‌دهیم تا یک نشانه بازدارندگی قوی به هر طرفی که ممکن است بخواهد درگیری را گسترش دهد، ارسال کنیم.

این در حالیست که «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا چندی پیش در کنفرانس خبری با یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهونیستی بر حمایت کشورش از این رژیم تاکید کرد.

آستین گفت: حمایت آمریکا از اسرائیل راسخ است و هماهنگی‌های تنگاتنگی را با آن، برای آزادی اسیرانی که حماس به اسارت درآورده است انجام می‌دهیم. کمک‌های بیشتر در راه است. مطمئن خواهیم شد که اسرائیل نیازمندی‌های دفاعی (!) خود را در اختیار داشته باشد. اعزام ناو هواپیمابر به منطقه حامل پیام بازدارندگی قوی بود. ما خواهیم توانست که منابع لازم برای جبهه‌های عملیاتی متعدد را تأمین کنیم. به تمامی طرف‌ها نسبت به فکرکردن به گسترش منطقه درگیری هشدار می‌دهیم.