ساختمان کتابخانه عمومی آبدان تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی یکشنبه شب در حاشیه نشست انجمن کتابخانه عمومی بخش آبدان اظهار داشت: توسعه هر جامعه بستگی به رشد مطالعه و کتابخوانی دارد.

وی در ادامه یادآور شد: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نقش مهمی در آگاهی بخشی افراد جامعه دارد که موجب توسعه جامعه در ابعاد مختلف خواهد شد.

بخشدار آبدان افزود: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی باید از مدارس شروع شود.

درویشی بیان داشت: نصب المان شهری در خصوص کتاب، مسابقه کتابخوانی، پویش نذر اهدا کتاب‌های کمک آموزشی، تجلیل از کتاب خوانان فعال در توسعه فرهنگ کتابخوانی نقش بسزایی دارد.

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان دیر و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: پروژه احداث کتابخانه عمومی آبدان فعال است و درخواست مردم این بخش تکمیل پروژه و افتتاح آن در کمترین زمان ممکن است تا شاهد رفع دغدغه مردم در داشتن فضای مناسب برای گسترش فرهنگ کتابخوانی باشیم.