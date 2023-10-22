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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۳

بخشدار آبدان:

ساختمان کتابخانه عمومی آبدان تکمیل شود

ساختمان کتابخانه عمومی آبدان تکمیل شود

بوشهز- بخشدار آبدان گفت: مردم بخش آبدان خواستار تکمیل و افتتاح ساختمان کتابخانه عمومی این بخش در کمترین زمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی یکشنبه شب در حاشیه نشست انجمن کتابخانه عمومی بخش آبدان اظهار داشت: توسعه هر جامعه بستگی به رشد مطالعه و کتابخوانی دارد.

وی در ادامه یادآور شد: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نقش مهمی در آگاهی بخشی افراد جامعه دارد که موجب توسعه جامعه در ابعاد مختلف خواهد شد.

بخشدار آبدان افزود: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی باید از مدارس شروع شود.

درویشی بیان داشت: نصب المان شهری در خصوص کتاب، مسابقه کتابخوانی، پویش نذر اهدا کتاب‌های کمک آموزشی، تجلیل از کتاب خوانان فعال در توسعه فرهنگ کتابخوانی نقش بسزایی دارد.

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان دیر و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: پروژه احداث کتابخانه عمومی آبدان فعال است و درخواست مردم این بخش تکمیل پروژه و افتتاح آن در کمترین زمان ممکن است تا شاهد رفع دغدغه مردم در داشتن فضای مناسب برای گسترش فرهنگ کتابخوانی باشیم.

کد مطلب 5919063

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