حریفان تیم ملی والیبال نشسته در تورنمنت هلند مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته که برای حضور در بازی های پارالمپیک آماده می شود به منظور آماده سازی بیشتر در تورنمنت بین المللی اسن هلند شرکت می کند.

۱۰ تیم برگزارکننده این تورنمنت هستند که از میان آنها هلند، ایتالیا و آمریکا سهیمه پارالمپیک ندارند اما دیگر تیم ها همچون ایران برای حضور در بازی های ۲۰۲۴ پاریس آماده می شوند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی والیبال نشسته در مرحله مقدماتی و در گروه A این رقابت ها دیدارهای خود را برابر دو تیمی که پارالمپیکی هستند و دو تیمی که سهمیه ای برای این بازی ها ندارند، برگزار می کند.

گروه بندی تورنمنت بین المللی آسن هلند به این شرح است:

گروه A: ایران، مصر، اوکراین، هلند، ایتالیا

گروه B: برزیل، قزاقستان، آلمان، آمریکا، فرانسه

تورنمنت بین المللی آسن هلند از مرحله مقدماتی تا فینال طی سه روز پیگیری می شود. بنابراین تیم ملی والیبال نشسته ایران برگزارکننده دیدراهای فشرده در این تورنمنت خواهد بود.

مصر نخستین حریف تیم ملی والیبال نشسته ایران در تورنمنت بین المللی اسن هلند است.