به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت سوئد از بزرگ‌ترین بسته کمک نظامی که تاکنون برای اوکراین فراهم آورده است، رونمایی کرد. این بسته ۱۳ میلیارد کرون ارزش دارد.

اِبا بوش، معاون نخست وزیر سوئد درباره این بسته گفت: این بسته کمکی، تجهیزاتی که در اولویت اصلی نیازهای اوکراین قرار دارد را شامل می‌شود و از جمله آن می‌توان به مهمات پدافند هوایی و توپخانه‌ای و همچنین زره‌پوش اشاره کرد.

پال جانسون، وزیر دفاع سوئد تاکید کرده است که این کشور فعلا قصدی برای ارسال جنگنده‌های گریپن۳۹ به اوکراین ندارد و تمرکز طرف اوکراینی روی اجرای برنامه جنگنده اف-۱۶ است.

چندین کشور اروپایی اعلام کرده‌اند که جنگنده اف-۱۶ در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. بلژیم دیروز از اعطای ۳۰ فروند اف-۱۶ به این کشور خبر داد. بسته کمکی جدید سوئد شانزدهمین بسته‌ای است که استکهلم از آغاز جگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به کی‌یف تخصیص داده است.