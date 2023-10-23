گسترش بازار ۱۵ شرکت دانش بنیان ایرانی در ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سالانه صادرات کالاهای متنوعی به ارمنستان از سوی ایران انجام می شود. هم مرز بودن و حمل و نقل سریع و ارزان ویژگی مثبت این کشور برای صادرات است. اقتصاد این کشور پس از استقلال تغییرات زیادی داشت و در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ توانست به رشد خوبی دست یابد. این کشور واردات کالاهای متنوعی را از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه انجام می‌دهد. در این میان ایرانی یکی از بازیگران اصلی صادرات به ارمنستان به شمار می رود که درصدد ارتقای جایگاه خود در بازار این کشور است.

صادرات کالای دانش بنیان به ارمنستان مسیر جدیدی است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان پیش روی شرکت ها قرار داده است. این اقدام با هدف گسترش فضای صادراتی برای شرکت ها و ترفیع رتبه آنها در بازارهای بین‌المللی انجام می شود. مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ریاست جمهوری برنامه های متنوعی برای گسترش بازارهای صادراتی شرکت ها تدارک دیده که یکی از آن ها برنامه اعزام است.

برنامه اعزام به کشور ارمنستان

در برنامه اخیر اعزام هیات تجاری به کشور ارمنستان، ۱۵ شرکت دانش بنیان از کشورمان با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حضور داشتند. فراخوان اعزام به ارمنستان اواسط مردادماه سال جاری توسط کریدور صادرات اعلام و شرکت های متقاضی حضور در این برنامه اقدام به ثبت نام کردند. پس از بررسی های انجام شده ۱۵ شرکت در فهرست واجدین شرایط حضور در برنامه اعزام قرار گرفتند.

جلسه با وزارت صنایع پیشرفته ارمنستان، نخستین برنامه سفر به این کشور بود. طی این برنامه، شرکت ها با سیاست های کلی این کشور در واردات محصولات دانش بنیان ایرانی آشنا شدند. در ادامه جلسه‌ای با وزارت اقتصاد ارمنستان و اتحادیه تجار و کارفرمایان برای شرکت ها برگزار شد. در این جلسات ضمن بررسی راهکارهای ورود به بازار ارمنستان، انواع حمایت ها و معافیت ها ی کشور ارمنستان بررسی شد.

جلسات B۲B شرکت‌های ایرانی و مشتریان ارمنستانی

همچنین شرکت‌ها در این سفر، جلسات B۲B متعددی با مشتریان محصولات خود در اتحادیه کارفرمایان ارمنستان در روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه داشتند. این جلسات بسیار مطلوب بود و شرکت های ایرانی با برخی مشتریان بالقوه محصولات خود آشنا شدند و در ادامه سفر به بازدید از محل شرکت های مشتریان پرداختند.

در روز سوم سفر جلسات B۲B با شرکت های عضو اتاق بازرگانی ارمنستان در محل این اتاق برگزار شد. در این جلسه، الکسانیانریال رئیس اتاق بازرگانی ارمنستان ضمن خوشامد گویی به هیئت تجاری ایرانی تاکید کرد که شرکت های ایرانی بازار ارمنستان را بازاری کوچک تلقی نکنند، بلکه این کشور می‌تواند دروازه ی ورود به اوراسیا باشد.

پس از آن شرکت ها با مسئولان سازمان حمایت از تجارت و سرمایه گذاری ارمنستان (اینترپرایز آرمنیا) در راستای شفافیت هرچه بیشتر فضای اقتصادی ارمنستان صحبت کردند. بازدید از مناطق و فضاهای صنعتی ارمنستان بخش دیگری از برنامه اعزام بود و شرکت‌ها از صنایع مرتبط با حوزه کاری خود بازدید کردند. همکاری و همراهی همه جانبه سفارت ایران در ارمنستان، ثمره اعزام به این کشور را برای شرکت ها دوچندان کرد.

این سفر در معیت راضیه کهنسال، مدیر کریدور صادرات و باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان انجام شد. وی در جلسات مذکور ضمن اشاره به ظرفیت ایران در حوزه دانش بنیان و امکان برطرف کردن نیازهای فناورانه شرکت های ارمنی گفت: یکی از اهداف ما توسعه مدل‌های همکاری بین شرکت های ایرانی و ارمنی در راستای افزایش سهم صادرات ما به این کشور است. کشور ارمنستان با توجه به موقعیت خود بازار بسیار خوبی برای محصولات ایرانی است، اما سهم ما از این بازار در سال‌های گذشته اندک بوده است. برنامه هایی مانند این برنامه اعزام راهکاری برای شناسایی بازار های جدید و بررسی نیازهای بازار توسط شرکت ها است.

این هیات پس از سه روز فعالیت فشرده ۲۹ مهرماه به کشورمان بازگشت و پس از این توافقات انجام شده در جلسات B۲B در راستای گسترش بازار محصولات ایرانی در ارمنستان پیگیری می‌شود.