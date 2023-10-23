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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

جزییات برنامه هفتم توسعه؛

بانک‌ها مکلف به ارائه تسهیلات برای ساخت و تجهیز دانشگاه‌ها شدند

بانک‌ها مکلف به ارائه تسهیلات برای ساخت و تجهیز دانشگاه‌ها شدند

بانک مرکزی مکلف شد جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه اول آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۹۶ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام نماید.

کد مطلب 5919727
زهرا علیدادی

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