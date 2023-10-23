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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۳

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی:

ثبت اطلاعات خرید و فروش طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است

ثبت اطلاعات خرید و فروش طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است

تبریز-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: همه تولیدکنندگان و فروشندگان عمده و خرده طلا و جواهر موظف هستند معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمایی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

وی ادامه داد: نظر به اهمیت بازار طلا هم از جهت تولید و ظرفیت اشتغال‌زایی و افزایش صادرات و هم به‌دلیل وجود برخی تخلفات مانند قاچاق، اعضای اتحادیه این صنف باید ضمن ثبت معاملات خود، میزان نگهداری و اطلاعات نقل و انتقال طلا و جواهرات از شهری به شهر دیگر را نیز در این سامانه ثبت کنند.

عظمایی با اشاره به اثرات مثبت این اقدام بیان داشت: این اقدام، دو اثر مهم در بازار دارد: اول اینکه رصد دائمی و مستمر این کالا و گردش کار آن در اقتصاد را در پی دارد و دوم اینکه مصرف‌کننده نهایی از خرید خود اطمینان حاصل خواهد نمود؛ زیرا مشخصات فروشنده و خریدار و قیمت آن توسط فروشنده در سامانه جامع تجارت در همان لحظه خرید ثبت خواهد شد.

وی گفت: پیش از این کلاس‌های آموزشی در این خصوص جهت اعضا اتحادیه و صنف برگزار شده است و بازرسی‌های دوره‌ای با حضور نهادهای نظارتی در حال انجام است.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهرات و سنگ‌های تزئینی در تبریز تصریح کرد: دریافت کدنقش در سامانه جامع تجارت از سوی متقاضیان شرکت در این نمایشگاه نیز الزامی است.

این گزارش می‌افزاید: فعالان تجاری می‌توانند برای ثبت اطلاعات خود به درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5919943

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