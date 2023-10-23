سرمربی استقلال تاجیکستان: بازی سختی با پرسپولیس خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، «ایگور چروفچنکو» در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس با استقلال تاجیکستان گفت: بازی خیلی سختی مقابل پرسپولیس و هوادارانش در ورزشگاه آزادی خواهیم داشت.

سرمربی استقلال تاجیکستان با اشاره به اینکه حدود ۲۰ روز پیش آخرین بازی رسمی خود را برگزار کردند، افزود: این موضوع کار ما را سخت می‌کند اما ما تمرین کردیم و خود را برای بازی آماده کرده‌ایم.

او ادامه داد: از آخرین بازی ما زمان زیادی گذشته است و دو تیم تغییر کرده‌اند و نمی‌شود درباره این تغییرات صحبت کرد.

سرمربی استقلال درباره استفاده از مجتبی مقتدایی بازیکن ایرانی تیمش یادآور شد: او در تمرینات عملکرد خوبی داشته و فکر می‌کنم بتواند به ما کمک کند.

همچنین «اختم نظروف» بازیکن تیم فوتبال استقلال تاجیکستان هم در این نشست خبری حضور داشت و در خصوص بازی فردا گفت: بازی‌های پرسپولیس را دیده‌ایم و می‌دانیم حریف سر سختی داریم اما فکر می‌کنم دیدار خوبی برگزار کنیم.