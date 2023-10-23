پیروزی الاتحاد در وقت اضافه/ صدرنشینی از سپاهان گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاتحاد عربستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان نیروی هوایی عراق بود.

این بازی تا ثانیه‌های پایانی بازی با نتیجه تساوی بدون گل دنبال شد اما تیم الاتحاد موفق شد در دقیقه ۵+۹۰ گل برتری خود را وارد دروازه حریف عراقی کند تا سه امتیاز این بازی را به دست آورد.

تک گل الاتحاد در این مسابقه را عبدالرزاق حمدالله به ثمر رساند.

الاتحاد با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر جدول گروه C لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت. سپاهان که پیش از این بازی و به واسطه برد برابر «آلمالیق» ازبکستان صدرنشین شده بود، با ۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. نیروی هوایی با چهار امتیاز و المالیق هم با صفر امتیاز در رده های سوم و چهارم هستند.