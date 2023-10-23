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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا

پیروزی الاتحاد در وقت اضافه/ صدرنشینی از سپاهان گرفته شد

پیروزی الاتحاد در وقت اضافه/ صدرنشینی از سپاهان گرفته شد

تیم فوتبال الاتحاد با برتری برابر نیروی هوایی عراق، جایگاه سپاهان در صدر جدول رده‌بندی گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاتحاد عربستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان نیروی هوایی عراق بود.

این بازی تا ثانیه‌های پایانی بازی با نتیجه تساوی بدون گل دنبال شد اما تیم الاتحاد موفق شد در دقیقه ۵+۹۰ گل برتری خود را وارد دروازه حریف عراقی کند تا سه امتیاز این بازی را به دست آورد.

تک گل الاتحاد در این مسابقه را عبدالرزاق حمدالله به ثمر رساند.

الاتحاد با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر جدول گروه C لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت. سپاهان که پیش از این بازی و به واسطه برد برابر «آلمالیق» ازبکستان صدرنشین شده بود، با ۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. نیروی هوایی با چهار امتیاز و المالیق هم با صفر امتیاز در رده های سوم و چهارم هستند.

کد مطلب 5920038

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    نظرات

    • سپاهان قهرمان IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      26 27
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      الاتحاد جرعت رودرویی سپاهان را نداره فرار کردن سپاهان مرد میدان میخواد که الاتحاد خیلی ضعیفه
    • علی FR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      29 23
      پاسخ
      کسرامتیاز ازپرسپولیس

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