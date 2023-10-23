امیدوارم نتایج نشست تهران به ثبات و آرامش در منطقه منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در دیدار آقای «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه که به منظور شرکت در نشست «گروه همکاری قفقاز» به تهران سفر کرده است، ضمن استقبال از حل مسائل قفقاز از سوی کشورهای منطقه، دخالت بیگانگان را بحران‌زا و تشدیدکننده مشکلات دانست و ابراز امیدواری کرد، نتایج نشست تهران به تقویت امنیت، ثبات و آرامش در منطقه و رفع اختلافات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان منجر شود.

رئیس جمهور با اشاره به اراده دو کشور برای ارتقای سطح همکاری به‌ویژه همکاری اقتصادی اعلام کرد: ایران مصمم به اجرایی کردن توافقات دوجانبه است و بر تسریع و تسهیل در اجرای آنها تأکید دارد.

رئیسی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه مبنی بر اینکه «حتی در یک نشست منطقه‌ای هم نمی‌توان نسبت به رخدادهای جاری در غزه و پایمال شدن حقوق مردم بی‌دفاع بی‌تفاوت بود»، اظهار داشت: آنچه در غزه می‌گذرد جنایتی هولناک علیه زنان و کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه است که با حمایت مستقیم و رسمی آمریکا و دیگر کشورهای غربی صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور همچنین به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه اگر رژیم صهیونیستی در منطقه نبود هم آمریکا برای ایجاد آن اقدام می‌کرد، اشاره کرد و گفت: این سخن به معنای آن است که آمریکایی‌ها برای تأمین منافع خود حاضرند روی خون زنان و کودکان و ویرانه‌های خانه و کاشانه مردم فلسطین نیز پا بگذارند.

رئیسی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا تلاش می‌کند آنچه را در حمایت از رژیم صهیونیستی و تأمین منافع نژادپرستانه خود نتوانسته در میدان محقق کند، با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل دنبال کند و لذا ملت‌ها و آزادگان جهان امیدوارند روسیه با توجه به جایگاه و اثرگذاری خود در شورای امنیت و نیز عرصه بین‌الملل مانع از تحقق نیت آمریکایی‌ها شود.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار ضمن تأکید بر پایبندی روسیه به اجرای همه توافقات و همکاری‌های خود با ایران در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، فرهنگی و انرژی گفت: شرکت در نشست ۳+۳ در تهران جلوه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای روسیه با ایران است.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه گسترش همکاری‌های کشورهای منطقه می‌تواند باعث تأمین منافع و توسعه توأمان همه آنها شود، اظهار داشت: در نشست امروز تأکید شد که مسائل منطقه باید بدون دخالت بیگانگان حل و فصل شود.

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