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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۱

رییسی در دیدار با هاکان فیدان:

گفت‌وگوها میان کشورهای منطقه قفقاز زمینه‌ساز حل مشکلات خواهد شد

گفت‌وگوها میان کشورهای منطقه قفقاز زمینه‌ساز حل مشکلات خواهد شد

رییس جمهور با اشاره به نقش ایران در استقرار صلح و ثبات در منطقه، گفت: گفت‌وگوها میان کشورهای منطقه قفقاز زمینه‌ساز حل مشکلات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در دیدار «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه که به منظور شرکت در نشست «گروه همکاری قفقاز» به تهران سفر کرده است، همگرایی و همفکری ایجاد شده بین کشورهای منطقه را در حل مسائل و چالش‌های موجود مؤثر دانست و گفت‌: ما به همان میزان که معتقدیم گفتگوها میان کشورهای منطقه قفقاز زمینه‌ساز حل مشکلات خواهد شد، دخالت بیگانگان را موجب پیچیده‌تر شدن مسائل و تشدید مشکلات منطقه می‌دانیم.

رئیسی با بیان اینکه مسئله غیرقابل حلی در منطقه قفقاز وجود ندارد، بر استفاده از ظرفیت «گروه همکاری قفقاز» در نشست تهران برای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود تأکید کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروش بی‌نظیر و بی‌سابقه مردم کشورهای جهان در پنج قاره در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، نقش ترکیه را در جلوگیری از گسترش جنایات علیه زنان و کودکان غزه با اهمیت دانست و بر لزوم همگرایی کشورهای اسلامی در فشار آوردن به صهیونیست‌ها برای توقف بمباران و برقراری آتش‌بس تاکید کرد.

«هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن تاکید بر همسویی ترکیه با جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حل مسائل منطقه از طریق گفتگوهای درون منطقه‌ای و بدون دخالت خارجی، برگزاری نشست «گروه همکاری قفقاز» را زمینه ساز رفع چالش‌های موجود میان کشورهای قفقاز و به نفع مردم منطقه دانست.

وزیر امور خارجه ترکیه نقش جمهوری اسلامی ایران در استقرار صلح و ثبات در منطقه را مؤثر، تعیین کننده و همراه با ابتکار عمل دانست.

کد مطلب 5920057

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