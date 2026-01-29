به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی ابراهیمیپور عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره طرح «همیاران آب» با اشاره به نقش والدین، معلمان و دانشآموزان در موفقیت این طرح اظهار کرد: کاری که انجام میشود، آگاهانه و ارزشمند است و افتخار داریم که در شهر مقدس مشهد، مدیران عامل ما توانستند یک حرکت فرهنگی بزرگ را به ثمر برسانند.
مسئول امور فرهنگی و دینی آبفای کشور با یادآوری آموزههای قرآنی درباره اهمیت آب افزود: آب نه تنها برای حیات انسان، بلکه برای کشاورزی، درختان، طبیعت و سلامت جامعه ضروری است و کمبود آن میتواند نظم زندگی و کشاورزی را مختل کند.
وی همچنین به تلاشهای کارکنان آبفا برای تأمین آب شرب در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در برخی استانها، لولهگذاریهای طولانی و پیچیدهای انجام شده تا آب به روستاها و شهرستانها برسد. تلاشهای همکاران ما برای تأمین این نعمت ارزشمند، قابل تقدیر است.
ابراهیمیپور در بخش دیگری از سخنانش، مصرف روزانه آب در مشهد را حدود ۱۲۰ لیتر برای هر فرد عنوان کرد و خاطرنشان کرد: آگاهی و صرفهجویی در مصرف آب میتواند در حفظ منابع و جلوگیری از کمبودها نقش مؤثری ایفا کند.
مسئول امور فرهنگی و دینی آبفای کشور با تأکید بر اهمیت آموزش صحیح مصرف آب گفت: دانشآموزان و خانوادهها باید از همان سنین اولیه با شیوه درست استفاده از آب آشنا شوند.
وی با اشاره به موفقیتهای آبفای مشهد در کاهش مصرف آب افزود: در طول سه سال گذشته، همکاران و دانشآموزان مشهد توانستهاند سرانه مصرف ماهانه آب را به میزان دو و نیم متر مکعب کاهش دهند. این کاهش معادل صرفهجویی پنج هزار بشکه آب و کاهش قابل توجه هزینهها است.
ابراهیمیپور ادامه داد: هزینه تولید و تصفیه آب در مشهد بسیار بالاست، اما با تلاش همکاران ما و فرهنگسازی، مصرف بهینه آب محقق شده است. این اقدام ارزشمند میتواند الگویی برای سایر شهرها و استانهای کشور باشد.
