پژوهش نیاز به کار جهادی دارد/ نظام مسائل حوزه سلامت طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی امروز در نشست نخبگان تحقیقات و مرجعیت علمی در محل وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت وقتی می‌تواند موفق باشد که از نظرات نخبگان استفاده کند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: امروز شاهد جنایتی بزرگ در دنیا هستیم که همگان را متأثر می‌کند. کارهایی انجام می‌شود که برخلاف تمام کنوانسیون‌ها، قواعد و معاهدات بین المللی است که خود کشورها امضا کرده اند.

وزیر بهداشت گفت: خیلی سخت است که به عنوان یک پزشک یا پرستار شاهد این باشیم که مجروحی دوباره مجروح می‌شود و بیمارستانی هدف قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی حوزه سلامت گفت: با وجود اینکه هفته پیش اجلاس وزرای بهداشت ۲۲ کشور منطقه مدیترانه شرقی بود اما هیچ واکنشی نه از سوی رئیس سازمان بهداشت جهانی و نه رئیس امرو، صورت نگرفت. در حالی که این جنایات در فاصله نزدیک انجا رخ می‌داد.

عین اللهی گفت: این موضوع نشان می‌دهد تمام این مجله‌ها و مقالات بین المللی با نگاه سیاسی دیده می‌شوند. نمونه آن مقاله غلط لنست بود. ضمن اینکه این موضوع نشان می‌دهد باید نگاه مان به داخل باشد.

وی افزود: ما باید رسالت تاریخی خود را در حوزه علم انجام دهیم، روزگاری می‌گفتند شما نمی‌توانید و صددرصد وابسته بودیم و هیچ پیشرفتی نداشتیم اما در سایه انقلاب از پزشکان بی کیفیت خارجی به مرحله‌ای رسیدیم که هیچ رشته‌ای نیست که در کشور نداشته باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان به خیزش علمی گفت: این وظیفه وزارتخانه‌ها و نخبگان است که به این مطالبات پاسخ دهند.

وی گفت: باید با راه‌های میان بر بتوانیم جهش علمی داشته باشیم. این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مطرح شده که آیا نظام ارتقای اساتید ما نظام خوبی است یا خیر. آیا دادن مقاله برای ارتقا ضروری است یا خیر. باید در این زمینه کار شود.

عین اللهی با اشاره به هرم هیأت علمی در وزارت بهداشت گفت: از میان ۲۲ هزار عضو هیأت علمی ۶۸ درصد استادیار، ۲۰ درصد دانشیار و ۱۰ درصد استاد هستند. حدود ۲ درصد هم مربی هستند. بدنه اصلی استادیار هستند که مطلوب نیست و نیاز به توجه دارد. تعداد ۲۷۵ نفر هم استاد ممتاز هستند. ۴۸ درصد از اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی زن هستند.

وی گفت: در برخی از زیرساخت‌های پژوهش ما از وزارت علوم جلوتر هستیم. چرا که ما در وزارت بهداشت در همه حوزه‌ها امکان تحقیق و پژوهش داریم ولی باید اشکالات خودمان را رفع کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: مرجعیت علمی برای وزارت بهداشت یک هدف استراتژیک است و یک آرمان بزرگ است. برای این کار باید گامی به جلو برداریم و همگرایی و هم افزایی داشته باشیم. یکی از کارهای مهم در این زمینه همتاپروری و نسل سازی به خصوص نسل جوان است. باید در مراکز تحقیقاتی را به روی نسل جوان محققان باز کرد که آنها از تجربیات اساتید بهره مند شوند. و کار تیمی را به جوانان یاد دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مراکز تحقیقاتی باید به سمت حل مساله حرکت کنند و بتوانند در نظام سلامت کاری که برعهده دارند را انجام دهند. در بخش اعتبارات پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوری در دو سال اخیر بودجه‌های پژوهشی را براساس آمایش توزیع می‌کند.

عین اللهی با تاکید بر لزوم خلق ثروت از سوی دانش بنیان‌ها گفت: مشکل دانش بنیان‌ها در حال حاضر این است که در مرحله انتقال به صنعت ضعیف عمل می‌کنند و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید.

وی اظهار داشت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت باید نظام مسائل حوزه سلامت را طراحی و تهیه کند و آن را به مراکز تحقیقاتی و کارگروه‌های نخبگانی بسپارد تا بر اساس آن عمل شود. ضمن اینکه باید شبکه ای از نخبگان تهیه شود. پژوهش نیاز به کار جهادی دارد تا بتواند به پیش رود.

وزیر بهداشت با اشاره به لزوم تربیت دیپلمات علمی در کشور گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی برای توسعه دیپلماسی علمی باید دیپلمات علمی تربیت کنند. یعنی دانشمندانی که به کشور خودشان اعتقاد داشته باشند.

وی گفت: در مورد ارتباطات علمی نیز من با ۲۰ وزیر بهداشت در حوزه‌های مختلف همسایه‌های ایران، گروه اورآسیا، شانگهای و آمریکای لاتین تفاهم نامه داریم. چه دلیلی دارد که کنفرانس‌های علمی ما کم شده است؟ این موضوع باید از سوی دو معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری پیگیری شود.

عین اللهی با تاکید بر اهمیت داده در علم و توسعه علمی گفت: پرونده الکترونیک سلامت منبع غنی از دیتا و داده است اما باید شرایط درستی برای استفاده از این داده‌ها فراهم شود. دانشگاه‌ها نباید در این زمینه منفعل عمل کنند. ضمن اینکه مراکز تحقیقاتی هم باید به صورت مجتمع دربیایند. هم در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود و هم از داده‌ها به صورت کامل استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع سلامت خانواده یکی از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت است که پزشک خانواده تنها گوشه‌ای از آن است. با تکمیل سلامت خانواده هر ایرانی با کدملی یک پرونده سلامت دارد که به صورت دیجیتال تهیه می‌شود و می‌تواند یکی از دیتاهای مهم پژوهش باشد. اکنون از ۹۳ شهر هدفگذاری شده در پروژه سلامت خانواده اطلاعاتی درباره وضعیت سلامت افراد بدست آمده است.

وزیر بهداشت گفت: ما به دنبال پیدا کردن یافته‌های علمی هستیم، یافته‌هایی که واقعاً علم باشد و در علم هرچه سرمایه گذاری شود سودمند است. در همین زمینه باید با تشکیل کنسرسیوم‌های دانشگاهی زمینه دسترسی محققان به مجلات علمی روز فراهم شود. محقق باید معلومات به روز داشته باشد و دانشگاه‌ها در دسترسی به علوم روز پیشتاز باشند.

وی از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درخواست کرد بانک ایده در حوزه محققان سلامت راه اندازی شود و افزود: این موضوع به ایده پردازی و خلاقیت کمک می‌کند. به این ترتیب محققان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و نیازهای پژوهشی را مشاهده کنند.

عین اللهی با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختار مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها گفت: چابک سازی، کار جهادی، ارزیابی، رعایت اخلاق در پژوهش از عوامل مؤثر در این بازنگری هستند. در حوزه آموزش هم افرادی که در حوزه سلامت کار می‌کنند باید با روش‌های پژوهشی آشنا شوند.

وزیر بهداشت از نخبگان و محققان حوزه سلامت خواست راهکارهای جهش علمی را به صورت پیشنهاد به وزارت بهداشت ارائه کنند.