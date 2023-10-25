  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۴۰۲، ۶:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

تیم دوبل ریکرو ایران به مدال نقره رسید

تیم دوبل ریکرو ایران به مدال نقره رسید

تیم دوبل ریکرو بانوان پارا تیراندازی با کمان  ایران  با شکست برابر چین  در فینال بازی های پارا آسیایی هانگژو  به مدال نقره  این دوره از رقابت ها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، دیدار فینال ریکرو بانوان پارا تیراندازی با کمان چهارمین دوره‌ی بازی‌های پارا آسیایی هانگژو در حالی بین ایران و چین برگزار شد که تیم ایران با پیروزی بر اندونزی به دیدار پایانی راه یافت و تیم چین هم کره جنوبی را در مرحله نیمه نهایی شکست داده بود.

در دیدار فینال تیم ایران با ترکیب زهرا نعمتی و سمیه رحیمی در یک رقابت مهیج و نزدیک مقابل میزبان این دوره از رقابت‌ها مغلوب شد و به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

در ادامه رقابت‌های امروز، شکاروان فرزندان ایران در رشته پاراتیراندازی با کمان همچنان در دوبل ریکرو مردان و دوبل کامپوند بانوان هم شانس مدال آوری دارد.

کد مطلب 5921120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها