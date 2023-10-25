تیم دوبل ریکرو ایران به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، دیدار فینال ریکرو بانوان پارا تیراندازی با کمان چهارمین دورهی بازیهای پارا آسیایی هانگژو در حالی بین ایران و چین برگزار شد که تیم ایران با پیروزی بر اندونزی به دیدار پایانی راه یافت و تیم چین هم کره جنوبی را در مرحله نیمه نهایی شکست داده بود.
در دیدار فینال تیم ایران با ترکیب زهرا نعمتی و سمیه رحیمی در یک رقابت مهیج و نزدیک مقابل میزبان این دوره از رقابتها مغلوب شد و به مدال نقره این رقابتها دست یافت.
در ادامه رقابتهای امروز، شکاروان فرزندان ایران در رشته پاراتیراندازی با کمان همچنان در دوبل ریکرو مردان و دوبل کامپوند بانوان هم شانس مدال آوری دارد.
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