  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

کسب بیستمین مدال طلا با قهرمانی جوانمردی در پرتاب نیزه

کسب بیستمین مدال طلا با قهرمانی جوانمردی در پرتاب نیزه

سیدعلی اصغر جوانمردی ملی‌پوش پرتاب وزنه ایران به مدال طلای این رشته در چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی دست پیدا کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های دوومیدانی چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی که از صبح امروز چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر هانگژو چین آغاز شده است، با رقابت پرتابگران وزنه در کلاس F۳۵ پیگیری شد.

در این ماده سیدعلی اصغر جوانمردی در رقابت با حریفانش موفق شد بهترین پرتاب خود را به طول ۱۶ متر و ۱۷ سانتیمتر پرتاب کرد و به مدال طلای این ماده دست پیدا کرد. در این ماده پرتابگران از ازبکستان و چین دوم و سوم شدند.

مدال طلا سیدعلی اصغر جوانمردی بیستمین مدال طلا کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی است. 

کد مطلب 5921476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها