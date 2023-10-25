کسب بیستمین مدال طلا با قهرمانی جوانمردی در پرتاب نیزه

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های دوومیدانی چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی که از صبح امروز چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر هانگژو چین آغاز شده است، با رقابت پرتابگران وزنه در کلاس F۳۵ پیگیری شد.

در این ماده سیدعلی اصغر جوانمردی در رقابت با حریفانش موفق شد بهترین پرتاب خود را به طول ۱۶ متر و ۱۷ سانتیمتر پرتاب کرد و به مدال طلای این ماده دست پیدا کرد. در این ماده پرتابگران از ازبکستان و چین دوم و سوم شدند.

مدال طلا سیدعلی اصغر جوانمردی بیستمین مدال طلا کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی است.