اجرای برنامه مدیریت مصرف انرژی در تاسیسات تصفیه خانه های فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اجرای برنامه مدیریت مصرف انرژی در آب وفاضلاب آذربایجان شرقی گفت: نظر به اینکه بحث مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه‌های مختلف مانند میزان هزینه مصرف، مدیریت نگهداری تجهیزات انرژی‎بر، مدیریت بحران و کنترل فرآیندهای اصلی برای شرکت‌های آب و فاضلاب مهم می‌باشد، شرکت آب و فاضلاب استان، امر انرژی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: هنگامی که هزینه و دیماند داد، مصرف انرژی سالانه و جایگاه ویژه تجهیزات انرژی‎بر در سیستم آب و فاضلاب مورد توجه قرار می‌گیرد به این نتیجه مهم می‌رسیم که مدیریت انرژی در آب و فاضلاب یک ضرورت مسلم است.

وی افزود: لذا در طی این برنامه جامع که با هزینه ۴۴۰ میلیون ریال مصوب شده است، مقرر شده تا با کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی الکتریکی در تأسیسات استان، سالانه حدود ۱,۵۰۰ میلیون ریال کاهش هزینه‌های برق صورت پذیرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر صرفه جویی مالی و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، این طرح موجب آزادسازی ظرفیت دیماند برق در تأسیسات و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال در صنایع همجوار در پیک مصرف خواهد شد.