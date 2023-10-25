به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه را فاجعه‌ای بزرگ برای بشر عصر حاضر دانست و افزود: حال که نظم ناعادلانه جهانی روند عادی زندگی، امنیت و آرامش همه مردم جهان را تهدید می‌کند، بر همه مردم، آزادگان، فرهیختگان و سازمان‌های مردم نهاد تکلیف است از همه ظرفیت‌های خود برای اعلام بیزاری و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و نظم جهانی ناعادلانه حامی او استفاده کنند.

رئیس جمهور در تشریح نظم جهانی ناعادلانه به عملکرد کشورهای غربی در قبال وقایع غزه اشاره کرد و گفت: این کشورها نه فقط با سکوت خود در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، این رژیم را به ارتکاب جنایت و کشتار در غزه تشویق می‌کنند، بلکه با ارسال امکانات و تجهیزات، در عمل نیز رژیم ظالم را در کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع و مظلوم غزه همراهی می‌کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به بیزاری و تنفر بی‌سابقه افکار عمومی جهان از جنایات رژیم صهیونیستی و بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه، تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت این جنایات در مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام برائت از جنایات رژیم صهیونیستی را ضروری دانست.

رئیسی در ادامه جلسه امروز از همه وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست که با رصد و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود، نارسایی‌ها و مشکلات احتمالی را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

پاسخ به هنگام به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها درباره مسائل مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تبیین موضوعات و رفع شبهات، از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز بود.

از میان گزارش وزرا در جلسه امروز نیز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گزارشی از برگزاری جشنواره سینمای جوان در روزهای گذشته، از حضور نمایندگان ۱۳۱ کشور و ارائه ۷ هزار و ۲۰۰ اثر در این رویدار فرهنگی خبر داد و افزود: شرکت میانگین روزانه ۷ هزار نفر و موفقیت نمایندگان شهرهای کوچک در اختصاص ۵۵ درصد برگزیدگان به خود، گواه نتیجه‌بخش بودن سیاست عدالت فرهنگی دولت مردمی است.

اسماعیلی همچنین به کلنگ‌زنی شهرک ۲ هزار واحدی هنر در شهر جدید پرند، به‌عنوان اقدامی مهم در راستای رفع بخشی از مشکلات مسکن اهالی هنر و فرهنگ اشاره کرد و اظهار داشت: در نظر داریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی زمینه اختصاص مسکن برای هنرمندان، خبرنگاران، فعالین قرآنی، نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر همه استان‌ها را فراهم کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه با مثبت ارزیابی کردن عملکرد صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر در دولت مردمی، انجام محاسبات بیمه‌ای و تضمین ضریب پشتیبانی بیمه روستاییان و عشایر تا ۲۰ سال آینده، جذب بیش از ۶۱۳ هزار بیمه‌شده جدید و افزایش ضریب پوشش بیمه اجتماعی، تحقق تمدید بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان جدید در سطح رقم قابل توجه ۸۲ درصد، افزایش سهم پوشش بیمه بانوان به ۴۱ درصد، افزایش ۴۳ درصدی میانگین دریافتی مستمری‌بگیران در طول این دولت، اجرای طرح پرداخت ۲۲ هزار فقره تسهیلات به مستمری بگیران و اجرای طرح بیمه تکمیلی درمانی برای مستمیر بگیران و روستاییان و عشایر را از جمله اقدامات سازنده این صندوق در ۲ سال گذشته برشمرد.

در جلسه امروز هیئت دولت همچنین محمدرضا حسین‌نژاد استاندار خراسان‌شمالی نیز گزارشی از پیشرفت‌های کمی و کیفی طرح‌های عمرانی به‌ویژه مصوبات سفر استانی دولت به این استان و برخی مشکلات، نارسایی‌ها و نیازمندی‌ها ارائه کرد.