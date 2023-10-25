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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۲

توافق وزارت ورزش و وزارت نیرو؛

زورخانه‌های کشور از پرداخت هزینه‌ی آب و برق معاف شدند

زورخانه‌های کشور از پرداخت هزینه‌ی آب و برق معاف شدند

زورخانه‌های دولتی و خصوصی سراسر کشور با توافق وزرای ورزش و جوانان و نیرو از پرداخت هزینه‌های آب و برق معاف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پی مذاکره و توافق به عمل آمده میان کیومرث هاشمی و علی‌اکبر محرابیان، وزرای ورزش و جوانان و نیرو به منظور حمایت از رشته پهلوانی- آیینی زورخانه‌ای، باشگاه‌های زورخانه‌ای سراسر کشور از پرداخت هزینه آب و برق معاف شدند.

وزیر ورزش و جوانان مهر گذشته در نامه‌ای به وزیر نیرو با اشاره به قدمت و جایگاه ویژه ورزش زورخانه‌ای و نگاه جهانی به این رشته ایرانی- اسلامی و همچنین درآمدزا نبودن باشگاه‌های ورزش زورخانه‌ای و تعبیر ویژه مقام معظم رهبری نسبت به گود زورخانه که آن را «گنجینه فرهنگی و تاریخی» معرفی کرده‌اند، به وزیر نیرو پیشنهاد کرد که زورخانه‌های دولتی و خصوصی سراسر کشور از پرداخت هزینه‌های آب و برق معاف شوند که در پی این نامه و مذاکرات انجام شده و موافقت وزارت نیرو، از این پس زورخانه‌های دولتی و خصوصی سراسر کشور از پرداخت هزینه آب و برق معاف شدند.

بر اساس این گزارش مقرر شده است، ضمن اجرایی شدن این قانون در سال جاری، در لایحه بودجه سال آینده توسط وزارت نیرو معافیت باشگاه‌های زورخانه‌ای سراسر کشور از پرداخت هزینه‌های آب و برق گنجانده شود.

کد مطلب 5921890

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