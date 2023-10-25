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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۲

با صدور پیامی؛

رهبر انقلاب درگذشت فرزند آیت‌الله استادی را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب درگذشت فرزند آیت‌الله استادی را تسلیت گفتند

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت فرزند آیت‌الله آقای حاج شیخ رضا استادی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت فرزند آیت‌الله آقای حاج شیخ رضا استادی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت‌الله آقای حاج شیخ رضا استادی دامت برکاته

درگذشت فرزند گرامی را به جنابعالی و دیگر بازماندگان و بالخصوص به همسر و فرزندان مکرّم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تسلّا برای همه‌ی اصحاب مصیبت از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله

سیّدعلی خامنه‌ای
۱۴۰۲/۸/۳

کد مطلب 5922030

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