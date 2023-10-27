به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، با آغاز عملیات نفوذ شبانه صهیونیستها به نوار غزه، رسانههای عبری به شرایط دشوار نیروهای این رژیم در عملیات نفوذ به شمال غزه اذعان کرد.
بر پایه این گزارش، رسانههای فلسطینی به نقل از پایگاه خبری عبری زبان والا گزارش دادند که ارتش اشغالگر در اطراف اردوگاه البریج ضربه سختی خورده است، تانکها در آتش میسوزند انگار اسباببازی هستند.
یک منبع مقاومت فلسطین به المیادین گفته دشمن در حالت ضربه و فرار است و نتوانسته هیچیک از نیروهای خود را در مناطق عملیات اصلی شمال شرق، شمال غرب و مرکز بریج تثبیت کند.
خبرگزاری "سما" فلسطین به نقل از رسانههای صهیونیستی گزارش داد: دولت در حال قمار کردن جان نظامیان اسرائیلی است.
در همین راستا، خبرگزاری "شهاب" فلسطین، گزارش داد که در شرایطی که واحدهای توپخانه رژیم صهیونیستی به بمباران بی امان به بیت حانون در شمال نوار غزه و شرق خان یونس در جنوب غزه می پدازند، نیروی زمینی عملیات به سمت غزه را آغاز کرده و منابع محلی از زمین گیر شدن تانکهای صهیونیستها در بیت حانون در شمال غزه خبر میدهند.
گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) جمعه شب از مقابله با حمله زمینی رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه خبر داد.
این گردان اعلام کرد که این گروه در منطقه "شرق البریج" نیز به مقابله با یورش زمینی ارتش رژیم صهیونیستی برخاسته است.
بر همین اساس، تا این لحظه اشغالگران نتوانستهاند وارد نوار غزه شوند و مبارزان مقاومت ضربات سختی به آنها وارد و صهیونیستها را وادار به عقبنشینی کرده است.
در خبری مرتبط، مسئولان آمریکایی در گفتوگو با شبکه «سی بی اس» اعلام کردند: به نظر میآید آغاز حمله زمینی به غزه برای نیروهای اسرائیلی بسیار سخت و ناگوار بوده است.
به گزارش سی بی اس، ارتش اسرائیل سعی دارد از طریق عملیات جاری در بخشهایی از نوار غزه باقی بماند و در عین حال، حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه مرحله مرحله خواهد بود و صرفاً شامل یک عملیات واحد و گسترده نخواهد بود.
در همین رابطه، دانیل هگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی جمعه شب به شبکه ای بی سی نیوز آمریکا گفت که عملیات گسترده جاری در غزه که اکنون در جریان است، حمله زمینی رسمی به این باریکه نیست.
از سوی دیگر، شبکه آمریکایی NBC به نقل از تیم خبری خود در نوار غزه اعلام کرد: وضع بسیار سخت و خطرناکی را تجربه میکنیم. در معرض بمباران بسیار سنگین هوایی و حملات خمپارهای قرار داریم.
مردم به هر اندازه بتوانند کشتهها و مجروحان خود را منتقل میکنند، اما آمبولانسها قادر به خروج از مکان خود نیستند.
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