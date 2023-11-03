به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اشرف القدره»، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه در سخنانی تاکید کرد که خواستار ایجاد گذرگاهی امن برای تضمین خروج مجروحان هستیم.

به گفته این مقام فلسطینی، رژیم صهیونیستی آمبولانس‌های حامل مجروحان را به عمد هدف قرار می‌دهد و هواپیماهای اسرائیلی لحظه به لحظه در حال تعقیب کاروان انتقال مجروحان بودند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین خطاب به جهانیان گفته است: «جهانیان نباید در قبال این جنایت و حقایقی که اعلام می‌کنیم، ساکت بمانند. بمباران آمبولانس‌ها جنایتی عامدانه است و از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند.»

اشرف القدره در ادامه تاکید داشت: «دشمن صهیونیستی به جنایت خود اذعان کرده اما مثل همیشه ادعا می‌کند که مبارزان مقاومت را هدف قرار داده است و در واقع آنچه بمباران شد، کاروان آمبولانس‌های حامل مجروحان بود. دشمن اشغالگر اگر راست می‌گوید چرا تصاویر و اسنادی رو نمی‌کند که ادعایش در مورد آمبولانس‌ها را ثابت کند؟»

به گفته الدره، به سازمان ملل و صلیب سرخ در رابطه با آمبولانس‌هایی که بمباران شدند، خبر داده بودیم و در این شرایط جهانیان نباید با سکوت خود به رژیم اشغالگر برای ادامه جنایاتش چراغ سبز نشان دهند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر گذشته تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی ۹۶۷ کشتار و قتل عام را در حق خانواده‌های فلسطینی در این باریکه مرتکب شده است.

ساعاتی پیش نیز، هواپیماهای اسرائیلی منطقه تل الزعتر در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی در چارچوب برنامه و طرح از پیش تعیین شده، از ۳ محور درگیری در نوار غزه عقب‌نشینی کردند.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مسئولان بلندپایه آمریکایی از اسرائیل خواسته‌اند موضوع روز بعد از جنگ را بررسی کند.

ادامه حملات اشغالگران اسرائیلی به غزه همچنان ادامه دارد. این حملات به طور عمده شامل حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه، گلوله‌باران ساحل استان مرکزی غزه توسط قایق‌های جنگی اسرائیلی، حمله توپخانه‌ای سنگین به شهر شیخ زاید در شمال نوار غزه، حمله توپخانه‌ای به اطراف میدان التعلیم و دانشگاه آزاد قدس و محوطه‌های مسجد جامع زاید و خیابان المنشیه در غرب غزه می‌شود.

از سوی دیگر، مبارزان مقاومت وارد درگیری شدیدی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شرق خان یونس شدند. گفته شده مبارزان مقاومت با صهیونیست‌ها در این منطقه درگیر شده و مانع از پیشروی آن‌ها شدند.

«جیمز الدر»، سخنگوی یونیسف در گفت‌وگو با الجزیره گفته است که تشدید جنگ و درگیری‌ها در غزه بهایش زندگی کودکان است و این مایه تأسف فراوان است. تعداد کودکانی که در غزه قربانی شدند، غیر قابل قبول است و ما خواستار توقف فوری جنگ هستیم.

جرمی کوربن رهبر سابق حزب کارگر انگلیس نیز گفته است که اکنون نیازمند آتش‌بس فوری در غزه هستیم، حملات غیرانسانی و نامعقول و کشتار بی‌هدف انسان‌ها دیگر بس است.

از سوی دیگر، «اسماعیل هنیه» رییس دفتر سیاسی حماس شامگاه امروز در سخنانی تاکید کرد: ما از ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان می‌خواهیم که همچنان به نمایش خشم خود علیه صهیونیست‌ها و هم پیمانانش در قبال خون‌های بر زمین ریخته شده ملت فلسطین ادامه دهند.

وی افزود: قتل عام‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی انجام می‌شود بیانگر شرایط بحرانی اشغالگران و نیروهای زمینی آنهاست که در میدان نبرد (نوار غزه) ضرباتی متوالی از سوی مقاومت متحمل می‌شوند.