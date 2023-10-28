پایان کار ایران با یک نقره و برنز/ سعادتی مبارزه نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز پنجم از رقابت‌های قهرمانی جهان امروز شنبه ۶ آبان، فاطمه سعادتی که به دیدار رده بندی وزن ۵۵- کیلوگرم راه یافته بود، به دلیل مصدومیت نتوانست برابر «آنجلیکا ترلیگا» از اوکراین حاضر شود.

سعادتی در آخرین مبارزه خود از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و به همین دلیل از ترکیب کومیته تیمی بانوان نیز کنار گذاشته شد.

با این شرایط پرونده تیم ملی کاراته ایران با دو مدال نقره و برنز در بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی جهان بسته شد. در وزن ۸۴- کیلوگرم مهدی خدابخشی مدال نقره و در وزن ۸۴+ کیلوگرم هم سجاد گنج زاده به مدال برنز دست پیدا کردند.

مهسا افسانه، محمد صدرا شیدزی، لیلا برجعلی، مبینا حیدری، سارا بهمنیار، آتوسا گلشاد نژاد، علی مسکینی، امیر برزوئی و سامان عدالتی در کاتا و کومیته انفرادی، نمایندگان ایران در کاتای تیمی مردان، کومیته تیمی مردان و زنان هم از گردونه مسابقات خارج شدند.

این دوره از رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان تا روز یکشنبه هفتم آبان ماه در بوداپست جریان دارد.