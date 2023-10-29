امیدواری جهانبخش به ادامه حضور در ترکیب تیم «فاینورد»

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتبال هلند امروز یک شنبه برگزار می‌شود در یکی از مهم‌ترین بازی‌ها از ساعت ۱۴:۴۵ «فاینورد» میهمان «توئنته» خواهد بود.

تیم فاینورد پس از پیروزی ارزشمند در لیگ قهرمانان اروپا مقابل «لاتزیو» اکنون با روحیه خوبی پا به این میدان می‌گذارد و امیدوار است با شکست دادن تیم چهارم جدولی «توئنته» بتواند اختلاف خود را با صدر جدول کم کند.

در جدول رده بندی لیگ هلند «آیندهوون» با ۲۷ امتیاز صدرنشین است. «آلکمار» با ۲۵ امتیاز دوم است و تیم‌های فاینورد و توئنته هم با ۲۳ و ۲۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

روند مثبت جهانبخش در فاینورد

علیرضا جهانبخش در فصل جاری لیگ برتر هلند یک بار در هفته دوم در ترکیب ثابت فاینورد قرار گرفت و در پنج بازی هم به عنوان یار جانشین وارد زمین شد و در چهار بازی هم فرصت بازی به او داده نشد.

او در لیگ قهرمانان اروپا هم در هر سه بازی تیمش بازی را از روی نیمکت آغاز کرد و به عنوان بازیکن تعویضی پا به میدان گذاشت و در بازی مقابل «سلتیک» هم موفق شد یک گل به ثمر برساند.

ملی‌پوش ایرانی «فاینورد» هم که در هر چهار بازی اخیر تیمش به عنوان یار جانشین به میدان رفته است و امیدوار است امروز هم فرصت بازی به او برسد.