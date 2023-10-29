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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

برگزاری نشست تخصصی بررسی عملکرد تکواندو

برگزاری نشست تخصصی بررسی عملکرد تکواندو

طی نشستی با حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک عملکرد فدراسیون تکواندو در بازی‌های آسیایی هانگژو مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، با پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۳ جلسات تخصصی بررسی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در هانگژو و برنامه‌ریزی برای حضور موفق ملی‌پوشان در بازی‌های المپیک پاریس با حضور وزیر ورزش و جوانان در حال برگزاری است.

امروز (یکشنبه ۷ آبان) دومین روز از این نشست تخصصی با حضور کیومرث هاشمی و با دعوت از رئیس فدراسیون تکواندو برگزار شد. در این جلسه علاوه بر بررسی نتایج کسب شده توسط تکواندوکاران کشورمان در هانگژو، در خصوص مسابقات المپیک پاریس نیز بحث و گفت‌وگو شد.

محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک، سید مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، علی رغبتی مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور قهرمانی، کاوه احمدی سرپرست حوزه وزارتی در این نشست حضور داشتند.

برگزاری نشست تخصصی بررسی عملکرد تکواندو

ساعی و رحیمی در نشست تخصصی تکواندو با حضور وزیر ورزش و جوانان

کد مطلب 5924432

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