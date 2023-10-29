مشکل پسماند با پشت میز نشینی حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر یکشنبه در جلسه پسماند اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و پرچالش در استان گیلان مساله پسماند است که چندین دهه با بحرانی به نام زباله دست و پنجه نرم می‌کند.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور و استاندار گیلان در بحث پسماند گفت: این تأکیدات نشان دهنده عزم همه دولتمردان نظام جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل این چالش بزرگ و مهم زیست محیطی جزم است که در یک پروسه زمانی به سرانجام برسد.

فرماندار رودسر بیان کرد: اگرچه در سنوات گذشته اعتباراتی به این موضوع اختصاص داده شد اما پیمانکارانی که برای این کار انتخاب شده بودند متأسفانه به تعهدات خود عمل نکردند.

وی ادامه داد: عدم ایفای تعهدات پیمانکاران سبب تشدید این چالش در گیلان گردید اما اگر بخواهیم وارد هر فرایند کاری و اجرایی بشویم نیاز به زمان داریم.

حیدری تصریح کرد: برای مدیریت زمان باید از همه ظرفیت‌های اجرایی شهرداران، دهیاران، نخبگان، پویش‌ها و همه دلسوزان استان بهره ببریم تا از این چالش زیست محیطی عبور کنیم و رضایت مردم را در برداشته باشیم.

وی اضافه کرد: پسماند یک موضوعی است در زندگی شهری و روستایی با ما همراه است باید مدیریت کرد تا موجبات کاهش تولید زباله در گام اول داشت را باشیم و در مرحله تفکیک زباله همه اقدامات ما معطوف به کاهش تولید زباله باشد که این گام مهمی در راستای مدیریت زباله است.

حیدری با اشاره بر اینکه اگر در بخش تفکیک زباله آموزش‌های ما مؤثر، سازنده و هدفمند باشد شاهد خروجی‌های بهتر خواهیم شد، گفت: برای هر بخش پسماند باید برنامه‌ای داشت و نباید موضوع پسماند را کلی دید.

وی با اشاره به اینکه نامشخص بودن مکان زباله سبب می‌شود تا شاهد انباشتی از زباله در کنار جاده‌ها، باشیم، اضافه کرد: در فرآیند تخلیه زباله باید به پذیرش چند تنی زباله در آن محیط و شرایط زیست محیطی آن توجه کرد.

حیدری بر لزوم استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز و استفاده از این دانش تاکید کرد و گفت: باید تکنولوژی به خدمت تا شاهد کاهش هزینه‌ها باشیم.

فرماندار رودسر بهره گیری از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد و ارائه آموزش‌های لازم را ضروری دانست و افزود: حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی‌ست و مشارکت جمعی را می‌طلبد.

حیدری بر لزوم ترسیم چشم انداز و نقشه راه در موضوع پسماند تاکید کرد و گفت: مدیران شهری و مسئولین محلی در راستای حل مشکل پسماند تلاش مضاعف کنند وگرنه مشکل پسماند با پشت میز نشینی حل نمی‌شود.