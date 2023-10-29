راهیابی ۱۰ نمایش به جشنواره تئاتر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احسان آهنگر شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تقدیر و تشکر از استقبال پر شور گروه‌های نمایشی استان در این دوره از جشنواره، اعلام کرد: براساس آمار اعلامی دبیرخانه سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استان مازندران، هیأت انتخاب پس از بررسی ۱۸ اثر نمایشی متقاضی شرکت در بخش صحنه‌ای و ۱۲ اثر نمایشی متقاضی شرکت در بخش خیابانی (غیرصحنه‌ای) جشنواره، در نهایت شش اثر در بخش صحنه‌ای و چهار اثر در بخش خیابانی را انتخاب و برای حضور در جشنواره به دبیرخانه جشنواره تئاتر استان معرفی کردند.

دبیر سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استان مازندران اسامی نمایش‌های راه یافته به این جشنواره را در بخش صحنه‌ای، نمایش فعل به کارگردانی مجید شعاعی از آمل، نمایش خواب نامه به کارگردانی: حسن (کامبیز) میرزایی از بابل، نمایش کارنامه بندار بیدخش به کارگردانی امیر حسین فلاحت پیشه از بابلسر، نمایش قفس، جایی برای رام کردنت به کارگردانی مسعود تیر از نوشهر، نمایش آرش کمان نداشت به کارگردانی: مهدی قاسمیان از بابل و نمایش اودنگ به کارگردانی سارا یزدانی از بهشهر اعلام کرد.

وی افزود: همچنین در بخش خیابانی، نمایش پوتین به کارگردانی مارال جعفرنژاد از چالوس، نمایش مغزهای کادو پیچ شده به کارگردانی مهدی نصراله زاده از نور، نمایش شهروند قرآن به کارگردانی محمد جواد رحمانی آلاشتی از ساری و نمایش دردنامه‌ای برای ننه شهربانو به کارگردانی حسن رامی از محمود آباد به جشنواره راه یافتند.

آهنگر افزود این آثار از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ آبان‌ماه در سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استان در ساری به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش مهر، ۱۸ اثر نمایشی در بخش صحنه‌ای و ۱۲ اثر در بخش خیابانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود.