فلاحت پیشه: ۳۷ اثر به جشنواره تئاتر مازندران ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فلاحت پیشه ضمن قدر دانی از گروهای شرکت کننده در این دوره از رقابتها اذعان داشت پس از مهلت اعلام شده ثبت نام در فراخوان سی و هفتمین جشنوراه تئاتر استان مازندران و با به پایان رسیدن مهلت ثبت نام پس از برنامه ریزی به ترتیب جدول برنامه داوری انتخاب آثار این دوره از رقابتها منتشر شد.
فلاحت پیشه افزود: این دوره از رقابتها حدود ۳۷ اثر از شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، نوشهر، آمل، بابلسر، بابل، قائمشهر، جویبار، ساری، نکا، بهشهر متقاضی حضور در بخش وی افزود: از بین متقاضیهای شرکت کننده در این دوره حدود ۶ اثر در بخش خیابانی و ۳۱ اثر در بخش صحنه ایی خواهد بود
دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران افزود: جدول برنامه بازبینی این دوره از رقابتها نیز منتشر شده است.
نظر شما