به گزارش خبرنگار مهر، نمایش اسپهبد خورشید که توسط گروه نمایشی ققنوس صحنه تولید شده است از ۱۹ تا ۲۴ شهریورماه هر شب ساعت ۱۹ در تالار مرکزی ساری روی صحنه خواهد رفت، در این اثر بیش از ۴۰ هنرمند و بازیگر از نقاط مختلف مازندران حضور دارند و اجرای آن به صورت تک سانس برنامه‌ریزی شده است.

هادی اصغری نویسنده و کارگردان نمایش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدوارم علاقه‌مندان به هنر و تاریخ مازندران پای کار بیایند، این نمایش حاصل چند سال تحقیق درباره تاریخ و اسطوره‌های تبرستان است و تلاش کرده‌ایم با نگاهی تازه شخصیت اسپهبد خورشید و رویدادهای آن دوره را معرفی کنیم، هنر چیزی جز عشق نیست و امیدواریم اقتصاد تئاتر به جایگاه واقعی خود برسد.

وی با اشاره به ویژگی‌های نمایشی اثر افزود: این نمایش فضایی درام و عاشقانه دارد و در دل قصه افسانه پروچشمه و روایت‌های تاریخی اسپهبد خورشید بازگو می‌شود، در روند تولید به زبان مازندرانی احترام گذاشته‌ایم، از موسیقی بومی بهره برده‌ایم و حتی به ورزش کشتی محلی اشاره داشته‌ایم تا فضای اثر اصیل‌تر و بومی‌تر باشد.

اصغری در ادامه با بیان دشواری‌های مسیر تولید خاطرنشان کرد: سال‌ها طول کشید تا به این نقطه برسیم، آثار پژوهشگران و تاریخ‌نگاران مازندران را بررسی کردیم و بر اساس همان منابع نمایشنامه را شکل دادیم، قصه از نگاه شخصیت پیربابا روایت می‌شود تا پیوندی میان اسطوره تاریخ و زندگی مردم روستا ایجاد گردد.

وی همچنین درباره اهمیت همراهی مردم و رسانه‌ها تصریح کرد: تا امروز بازخوردهای خوبی از تمرینات و معرفی اولیه اثر دریافت کرده‌ایم اما کافی نیست، انتظار داریم مردم بیشتر پای کار بیایند تا سالن پر شود، همان‌طور که در جشنواره سی و ششم تئاتر فجر حضور رسانه‌ها باعث توجه بیشتر شد در این اجرا نیز حمایت رسانه‌ها برای معرفی اثر ضروری است.

هنر ضرورتی اجتناب ناپذیر است

اردشیر تیموری سرپرست گروه نمایشی ققنوس صحنه نیز گفت: حیات تئاتر بیش از هر چیز با همت خود هنرمندان پیش می‌رود، همان‌طور که یک شهر به پارک و شهربازی نیاز دارد هنر نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، خوشبختانه تالار مرکزی ساری چیزی از تالارهای بزرگ کشور کم ندارد و امیدواریم مردم استقبال شایسته‌ای از این اجرا داشته باشند.

در حاشیه اجرای نمایش اسپهبد خورشید غرفه‌ای از صنایع‌دستی مجموعه خیریه مهرگان ویژه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برپا خواهد شد، همچنین جاجیم استفاده‌شده در طراحی صحنه در شب پایانی به مزایده گذاشته می‌شود و درآمد آن به حمایت از این کودکان اختصاص خواهد یافت.

گروه نمایشی ققنوس صحنه قصد دارد پس از اجرای این اثر در ساری نمایش را در شهرستان‌ها و استان‌های همجوار نیز روی صحنه ببرد، علاقه‌مندان می‌توانند بلیت نمایش اسپهبد خورشید را از طریق سایت ایران‌اجرا تهیه کنند.