۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح خط سبز آبرسان صنایع یزد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خط سبز آبرسان در دی ماه سال گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: برای تکمیل این پروژه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است.

وی بیان کرد: در صورت تامین اعتبار لازم، این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

جوادیان زاده عنوان کرد: طرح یاد شده ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون حدود ۱۴ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد با بیان اینکه اکنون ۳۰ درصد پساب آب شهر یزد جمع آوری می شود، ادامه داد: شرکت آب منطقه ای استان به منظور تامین آب صنایع از پساب، خط سبز آبرسان را در دست اجرا دارد.

جوادیان زاده با اشاره به اینکه این پروژه در راستای سند یزد نوین در حال اجرا است، گفت: عملیات اجرای این طرح شامل احداث یک باب مخزن بتنی به حجم ۲ هزار مترمکعب و اجرای خط لوله به طول ۲۲ کیلومتر با قطر ۵۰۰ میلیمتر است.

وی تصریح کرد: مرحله نخست این طرح به منظور باز تخصیص آب کیفی و جایگزینی پساب در بخش صنعت انجام می شود و ۱۵۰ لیتر بر ثانیه پساب تحویل صنایع و معادل آن، آب شرب کیفی به بخش شرب و بهداشت اختصاص داده می شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: طرح یاد شده از مهمترین طرح های پساب کشور محسوب می شود که پنج شهرک صنعتی استان شامل جهان آباد، حاجی آباد، فولاد و نیروگاه سیکل ترکیبی یزد را تحت پوشش قرار می دهد.

جوادیان زاده ابراز کرد: باز تخصیص آب کیفی در اختیار صنایع با پساب منجر به ارتقای تاب آوری و پایداری آب شرب می شود.

وی یادآور شد: به استناد بند ع قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت نیرو مکلف به باز تخصیص آب مصرفی فعالیت‌های صنایع و معادن از طریق جایگزینی با منابع آبی نامتعارف است و در این راستا خط سبز آبرسان صنایع از جمله طرح های مصوب سند سازگاری با کم آبی و تعدیل مشکلات کم آبی استان یزد است که در راستای مدیریت مصرف آب شرب و صنعت به تصویب رسیده است.