به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر اصغری ظهر سه شنبه در بیستمین نشست بهرهوری ملی ایران، با تشریح جزئیات اجرایی پروژه انتقال پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد، اظهار کرد: این پروژه کلان نهتنها راهکاری حیاتی برای مقابله با افت شدید تراز آبهای زیرزمینی دشتهای استان محسوب میشود، بلکه فرصتی اقتصادی و بینظیر برای استقرار و توسعه صنایع پیشرفته فراهم میکند.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک و پتانسیلهای ویژه منطقه جهانآباد، افزود: عدم وجود عوارض طبیعی در مسیر خط لوله، شرایط ایدهآلی را برای اجرای این طرح ایجاد کرده است.
معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای همدان ادامه داد: مجاورت منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد با شهرک فناوری، بزرگترین شهرک صنعتی ملایر، کارخانه سنگآهن اسدآباد و فاصله ۲۰ کیلومتری تا مجتمع فولاد، این منطقه را به قطب آینده صنایع مادر و زیربنایی استان تبدیل کرده است.
وی در ادامه به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: هدفگذاری کلان این پروژه در راستای سیاست «تغییر زمان و نوع مصرف» منابع آبی است و بر اساس برنامهریزیهای ملی، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید از ۸۰ میلیارد مترمکعب به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و مقرر شده است بخشی از این ۱۵ میلیارد مترمکعب صرفهجویی شده، به توسعه بخش صنعت اختصاص یابد.
اصغری در خصوص سازوکار اجرایی و پیشرفت فیزیکی این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه در قالب یک تفاهمنامه چهارجانبه میان شرکت آب منطقهای، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، شرکت شهرکهای صنعتی استان و شرکت پتروشیمی ابنسینا در حال اجرا است.
وی برآورد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه را ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که با مشارکت منابع عمومی و بخش خصوصی تأمین میشود و افزود: در حال حاضر، با وجود نوسانات شدید قیمتها در بازار، قراردادهای تأمین لوله و اتصالات منعقد و ابلاغ شده و فرآیند ساخت لولهها در حال انجام است.
معاون شرکت آب منطقهای همدان در پایان تأکید کرد: تیم اجرایی پروژه با تلاشی شبانهروزی این طرح را به مرحله عملیاتی رساندند تا در آیندهای نزدیک، دغدغه تأمین آب صنایع شمال استان از طریق جایگزینی پساب به طور کامل رفع شود.
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